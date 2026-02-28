ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HD9300/91
غليان سريع وسهل
بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى.
قوة 2400 واط وسعة 1.6 لتر
مؤشر مستوى الماء
أسود
غطاء بمفصلة
يمكن ملء الغلاية عبر القمع أو عبر فتح الغطاء.
مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.
يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.
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