HD9950/01
معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات
يمكنك تحضير حفلة مرحة وصحية مع كل الأطباق المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير أطباق الحفلات باستخدام Airfryer. استفِد من مساحات الطهو التي يقدّمها Airfryer إلى أقصى حد بفضل الملحق المؤلّف من طبقتَين وأداة فصل الطعام.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بعدد غير محدود من الأفكار الملهمة مع وصفات NutriU من Philips التي يقدمها طهاتنا المحترفون وملايين المستخدمين لتوسيع نطاق وصفاتك. كلما استخدمت NutriU، حصلت على توصيات مخصصة اكثر.*
يمكنك وضع ملحقات Airfryer المؤلفة من طبقتين وملحقات فصل الطعام هذه بأمان في غسالة الأطباق، ما يسهّل إعادة استخدامها!
يمكنك زيادة مساحة الطهو لمقلاة Airfryer إلى أقصى حد بفضل الأكسسوار المؤلف من طبقتين. بات بإمكانك خبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك وغيرها من الأصناف الشهية أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية.
افصل مساحة الطهي في Airfryer باستخدام ملحق فصل الطعام لمنحك المزيد من الاستخدامات المتعددة. إذ يُمكنك خبز أصناف طعام مختلفة أو شيّها أو قليها في الوقت نفسه من دون خلطها.
توافق المنتج
الوزن والأبعاد
التصميم واللون الخارجي
الملحقات المضمّنة
الاستدامة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.