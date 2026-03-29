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HL1618/00
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ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
يجمع الخلاط والمطحنة من Philips بين قدرة تبلغ 600 واط وشفرة بنظام الرفع والطحن، ما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة في غضون ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!
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