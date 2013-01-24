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Satinelle

آلة إزالة الشعر

HP6408/03
التصنيف الإجمالي / 5
  • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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    Satinelle آلة إزالة الشعر

    HP6408/03
    التصنيف الإجمالي / 5

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

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      إن نظام التدليك المحوري يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ من الشعر الناتئ لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً.

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل

      لنظافة صحية أكبر وأكثر سهولة.

      إسفنجة تقشير للجسم لتفادي نمو الشعر تحت الجلد

      تأتي آلة Satinelle Massage مزوّدة بإسفنجة تقشير للجسم لاستخدامها أثناء الاستحمام من أجل تحضير ساقيك لإزالة الشعر منهما. ويسمح لك الاستخدام المنتظم بالحفاظ على نعومة ساقيك ويساعدك في تفادي نمو الشعر من جديد تحت الجلد، بالإضافة إلى صقل بشرتك وتحديد منحنياتها.

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        نظام التدليك المحوري
        نعم
        نظام معدني لإزالة الشعر
        نعم
        إعدادان للسرعة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        مصدر الطاقة
        التيار المتناوب (مأخذ كهربائي رئيسي)
        فولتية
        محوّل حسب متطلبات البلد
        المحرّك
        نوع التيار المستمر
        استهلاك الطاقة
        3  واط
        عدد الأقراص
        21
        عدد نقاط الالتقاط
        20
        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        600
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        733
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 1
        1900 دقيقة
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 2
        2200 دقيقة

      • الملحقات

        غطاء للمناطق الحساسة
        لمناطق الجسم الحساسة
        إسفنجة تقشير للجسم
        نمو أقل للشعر تحت الجلد
        فرشاة التنظيف
        للتنظيف السهل

      • بيانات لوجيستية

        عدد الصناديق A في الطبقة الواحدة (الاتحاد الأوروبي)
        60
        عدد الصناديق A في الطبقة الواحدة (بريطانيا العظمى)
        75
        عدد الطبقات (الاتحاد الأوروبي)
        4
        عدد الطبقات (بريطانيا العظمى)
        4
        عدد الألواح (الاتحاد الأوروبي)
        240  قطعة
        عدد الألواح (بريطانيا العظمى)
        300  قطعة
        لوح تحميل (الاتحاد الأوروبي)
        113,3 x 120 x ‏80  سم
        لوح تحميل (بريطانيا العظمى)
        113,3 x 120 x ‏100  سم

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        232 × 175 × 75 (ارتفاعxعرضxعمق)  ملليمترًا
        وزن العلبة من النوع F
        659.5  غ
        أبعاد الصندوق A
        247 × 200 × 400 (ارتفاعxعرضxعمق)  ملليمترًا
        عدد القطع في الصندوق A
        5  قطعة
        وزن الصندوق A
        3531  غ

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