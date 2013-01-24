أقراص إزالة الشعر الناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد

تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة لإزالة الشعر لغاية 0.5 مم من دون سحب الجلد.