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Satinelle

آلة إزالة الشعر

HP6502/99
التصنيف الإجمالي / 5
  • Satinelle Ice Premium Satinelle Ice Premium Satinelle Ice Premium
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    Satinelle آلة إزالة الشعر

    HP6502/99
    التصنيف الإجمالي / 5

    Satinelle Ice Premium

    أول آلة إزالة شعر من السيراميك بمبرد ثلج مميز ونظام تدليك صوتي.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle Ice Premium

    أول آلة إزالة شعر من السيراميك بمبرد ثلج مميز ونظام تدليك صوتي.

    Satinelle Ice Premium

    أول آلة إزالة شعر من السيراميك بمبرد ثلج مميز ونظام تدليك صوتي.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle Ice Premium

    أول آلة إزالة شعر من السيراميك بمبرد ثلج مميز ونظام تدليك صوتي.

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      Satinelle Ice Premium

      آلة إزالة الشعر الأكثر نعومة على البشرة بفضل مبرد الثلج والتدليك الصوتي

      أقراص غير مسببة للحساسية

      أقراص غير مسببة للحساسية

      تخفّض خطر تهيّج البشرة الحسّاسة إذ تعتني ببشرتك عنايةً فائقة.

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

      نظام تدليك عالي التردد

      يؤدي التدليك بتردد عالٍ إلى تخفيف الإحساس بألم إزالة الشعر.

      مبرد ثلج عالي الجودة

      تتكيف مع كل منحنيات الجسم بطريقة رائعة للحصول على تبريد مثالي وإزالة أنعم للشعر.

      نظام خزفي لإزالة الشعر

      تتميّز آلة إزالة الشعر هذه بمادة سيراميك فريدة من نوعها وبشكلها العملي المريح، لتمكّنك من إزالة الشعر بسرعة أكبر بـ 20%*. *مقارنة بآلة Satin Ice من Philips.

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        نظام خزفي لإزالة الشعر
        نعم
        إعدادان للسرعة
        نعم
        مبرد ثلج محوري
        نعم
        نظام تدليك عالي التردد
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        235x192x116 (طولxعرضxعمق)  ملليمترًا
        أبعاد الصندوق A
        258x592x195 (طولxعرضxعمق)  ملليمترًا
        عدد القطع في الصندوق A
        5  قطعة
        وزن العلبة من النوع F
        669  غ
        وزن الصندوق A
        3642  غ

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        للتنظيف السهل
        غطاء للمناطق الحساسة
        نعم
        حقيبة تخزين فاخرة
        للتخزين والحماية
        كيس عازل
        لاستخدام مريح
        إسفنجة تقشير للجسم
        نمو أقل للشعر تحت الجلد
        رأس حلاقة قابل للفك
        لحلاقة ناعمة

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        100 إلى 240  فولت
        المحرّك
        تيار مستمر 14 فولت
        عدد الأقراص
        13
        عدد نقاط الالتقاط
        24
        استهلاك الطاقة
        6  واط
        مصدر الطاقة
        AC-RC (مأخذ كهربائي رئيسي)
        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        880
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        1080
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 1
        2200 دقيقة
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 2
        2700 دقيقة

      • بيانات لوجيستية

        لوح تحميل (بريطانيا العظمى)
        115 x‏ 120 x‏ 100  سم
        لوح تحميل (الاتحاد الأوروبي)
        115 x‏ 120 x‏ 80  سم
        عدد الألواح (الاتحاد الأوروبي)
        160  قطعة
        عدد الألواح (بريطانيا العظمى)
        200  قطعة

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