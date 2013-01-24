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Shaver series 3000

آلة حلاقة كهربائية

HQ6645/16
التصنيف الإجمالي / 5
  • حلاقة ناعمة حلاقة ناعمة حلاقة ناعمة
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    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    HQ6645/16
    التصنيف الإجمالي / 5

    حلاقة ناعمة

    إن HQ6645 مصممة لتقديم حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر معقول. فقد تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action مع تقنية الرفع والقص المتقدمة Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    حلاقة ناعمة

    إن HQ6645 مصممة لتقديم حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر معقول. فقد تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action مع تقنية الرفع والقص المتقدمة Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

    حلاقة ناعمة

    إن HQ6645 مصممة لتقديم حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر معقول. فقد تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action مع تقنية الرفع والقص المتقدمة Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    حلاقة ناعمة

    إن HQ6645 مصممة لتقديم حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر معقول. فقد تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action مع تقنية الرفع والقص المتقدمة Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

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      حلاقة ناعمة

      تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

      تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

      نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

      نظام Reflex Action

      نظام Reflex Action

      يتم الضبط تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة مرنة وأكثر نعومة.

      رؤوس عائمة منفردة

      رؤوس عائمة منفردة

      تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.

      آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

      آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

      يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        • نظام Reflex Action
        • رؤوس مرنة منفردة
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة

      • سهولة الاستعمال

        جاري الشحن
        سلكي

      • التصميم

        اللون الخارجي
        الجهة الأمامية مصقولة مغطاة بطبقة من اللكر

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

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