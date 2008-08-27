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  • حلاقة ناعمة حلاقة ناعمة حلاقة ناعمة

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    HQ6645/16

    حلاقة ناعمة

    إن HQ6645 مصممة لتقديم حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر معقول. فقد تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action مع تقنية الرفع والقص المتقدمة Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

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    حلاقة ناعمة

    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

    نظام Reflex Action

    نظام Reflex Action

    يتم الضبط تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة مرنة وأكثر نعومة.

    رؤوس عائمة منفردة

    رؤوس عائمة منفردة

    تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.

    آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

    آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

    يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      الجهة الأمامية مصقولة مغطاة بطبقة من اللكر

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      تقنية رفع وقص فعالة
      تتبع دقيق
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      إنشاء المظهر
      أداة تشذيب دقيقة

    • سهولة الاستخدام

      جاري الشحن
      استخدام سلكي

    Badge-D2C

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