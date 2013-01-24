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Shaver series 3000

آلة حلاقة كهربائية

HQ7140/16
التصنيف الإجمالي / 5
  • ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة
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    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    HQ7140/16
    التصنيف الإجمالي / 5

    ناعمة ومريحة

    تضم آلة حلاقة Philips الكهربائية هذه من السلسلة HQ7140 نظام Precision Cutting الفريد مع رؤوس حلاقة رفيعة جدًا بفتحات لحلاقة الشعر الطويل وثقوب لحلاقة الشعيرات القصيرة جدًا. ويمكن أيضًا غسل آلة الحلاقة بالكامل.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    ناعمة ومريحة

    تضم آلة حلاقة Philips الكهربائية هذه من السلسلة HQ7140 نظام Precision Cutting الفريد مع رؤوس حلاقة رفيعة جدًا بفتحات لحلاقة الشعر الطويل وثقوب لحلاقة الشعيرات القصيرة جدًا. ويمكن أيضًا غسل آلة الحلاقة بالكامل.

    ناعمة ومريحة

    تضم آلة حلاقة Philips الكهربائية هذه من السلسلة HQ7140 نظام Precision Cutting الفريد مع رؤوس حلاقة رفيعة جدًا بفتحات لحلاقة الشعر الطويل وثقوب لحلاقة الشعيرات القصيرة جدًا. ويمكن أيضًا غسل آلة الحلاقة بالكامل.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    ناعمة ومريحة

    تضم آلة حلاقة Philips الكهربائية هذه من السلسلة HQ7140 نظام Precision Cutting الفريد مع رؤوس حلاقة رفيعة جدًا بفتحات لحلاقة الشعر الطويل وثقوب لحلاقة الشعيرات القصيرة جدًا. ويمكن أيضًا غسل آلة الحلاقة بالكامل.

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      ناعمة ومريحة

      تحلق أقصر الشعيرات

      نظام Reflex Action

      نظام Reflex Action

      تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

      رؤوس عائمة منفردة

      رؤوس عائمة منفردة

      تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.

      تقنية رفع وقص فعالة

      تقنية رفع وقص فعالة

      يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

      نظام قص دقيق

      نظام قص دقيق

      تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

      آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

      بالعرض الكامل، آلة الحلاقة المنبثقة مثالية لتنعيم السوالف والشاربين.

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء من Philips بسهولة تحت الحنفية.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • نظام قص دقيق
        • تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        • نظام Reflex Action
        • رؤوس مرنة منفردة
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر امتلاء البطارية
        • مؤشر الشحن
        جاري الشحن
        سلكي/لاسلكي
        جاري الشحن
        8 ساعات
        وقت الحلاقة
        10 أيام
        تنظيف
        قابلة للغسل

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        30  دقيقة

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