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Shaver series 3000

آلة حلاقة كهربائية

HQ8250/17
التصنيف الإجمالي / 5
  • سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة.
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    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    HQ8250/17
    التصنيف الإجمالي / 5

    سريعة. كاملة. فعالة.

    توفر مسارات رؤوس الحلاقة Speed-XL الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    سريعة. كاملة. فعالة.

    توفر مسارات رؤوس الحلاقة Speed-XL الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات

    سريعة. كاملة. فعالة.

    توفر مسارات رؤوس الحلاقة Speed-XL الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    سريعة. كاملة. فعالة.

    توفر مسارات رؤوس الحلاقة Speed-XL الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات

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      سريعة. كاملة. فعالة.

      • قابلة للشحن
      رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

      رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

      تقدم الخطوط الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL مساحة حلاقة أكبر بـ 50% لحلاقة سريعة وناعمة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة العادية.

      نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

      نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

      يبقي رؤوس الحلاقة الثلاثة على اتصال دقيق ببشرتك لحلاقة سريعة وفعالة.

      تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

      تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

      يضمن الطلاء المقاوم للبكتيريا داخل وحدة الحلاقة تنظيف آلة الحلاقة في ثوانٍ.

      نظام قص دقيق

      نظام قص دقيق

      تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

      تقنية رفع وقص فعالة

      تقنية رفع وقص فعالة

      يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

      نظام Reflex Action

      نظام Reflex Action

      تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • رؤوس حلاقة Speed XL
        • نظام قص دقيق
        • تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        • نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه
        • نظام Reflex Action
        • رؤوس مرنة منفردة
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة

      • سهولة الاستعمال

        جاري الشحن
        • قابلة للشحن
        • سلكي/لاسلكي
        جاري الشحن
        ساعة واحدة
        وقت الحلاقة
        17 يومًا
        تنظيف
        قابلة للغسل
        شاشة عرض
        مؤشر انخفاض مستوى البطارية

      • التصميم

        اللون الخارجي
        • شاشة من الكروم
        • لكر

      • الملحقات

        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة ناعمة
        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ
        حامل الحمام
        نعم

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        50  دقيقة

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ HQ9

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • حامل الحمام
      • فرشاة التنظيف
      • سلك الطاقة
      • غطاء للحماية
      • حقيبة صغيرة للسفر
      • دليل المستخدم

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