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8200 series

آلة حلاقة كهربائية

HQ8260
التصنيف الإجمالي / 5
  • سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة.
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    8200 series آلة حلاقة كهربائية

    HQ8260
    التصنيف الإجمالي / 5

    سريعة. كاملة. فعالة.

    تضمن المسارات الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL المتوفرة في آلة الحلاقة الكهربائية هذه من Philips مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    8200 series آلة حلاقة كهربائية

    سريعة. كاملة. فعالة.

    تضمن المسارات الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL المتوفرة في آلة الحلاقة الكهربائية هذه من Philips مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات

    سريعة. كاملة. فعالة.

    تضمن المسارات الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL المتوفرة في آلة الحلاقة الكهربائية هذه من Philips مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    8200 series آلة حلاقة كهربائية

    سريعة. كاملة. فعالة.

    تضمن المسارات الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL المتوفرة في آلة الحلاقة الكهربائية هذه من Philips مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات

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      سريعة. كاملة. فعالة.

      • مع مؤشر مستوى البطارية
      رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

      رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

      تقدم الخطوط الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL مساحة حلاقة أكبر بـ 50% لحلاقة سريعة وناعمة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة العادية.

      نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

      نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

      يبقي رؤوس الحلاقة الثلاثة على اتصال دقيق ببشرتك لحلاقة سريعة وفعالة.

      نظام قص دقيق

      نظام قص دقيق

      تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

      تقنية رفع وقص فعالة

      تقنية رفع وقص فعالة

      يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

      نظام Reflex Action

      نظام Reflex Action

      تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

      تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

      تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

      يضمن الطلاء المقاوم للبكتيريا داخل وحدة الحلاقة تنظيف آلة الحلاقة في ثوانٍ.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • نظام قص دقيق
        • تقنية رفع وقص فعالة
        • رؤوس حلاقة Speed XL
        تتبع دقيق
        • نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه
        • نظام Reflex Action
        • رؤوس مرنة منفردة
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • قِفل للسفر
        • مؤشر شحن البطارية
        جاري الشحن
        • قابلة للشحن
        • سلكي/لاسلكي
        جاري الشحن
        ساعة واحدة
        وقت الحلاقة
        17 يومًا
        تنظيف
        قابلة للغسل

      • التصميم

        اللون الخارجي
        • لكر
        • شاشة بطلاء انعكاسي

      • الملحقات

        الحامل
        قاعدة للشحن
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة ناعمة
        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        50  دقيقة

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ HQ9

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • قاعدة للشحن
      • فرشاة التنظيف
      • سلك الطاقة
      • غطاء للحماية
      • حقيبة صغيرة للسفر
      • دليل المستخدم

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