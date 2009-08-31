HQ904
حلاقة نظيفة ومنعشة
تجمع آلة الحلاقة الكهربائية من السلسة Philips 900 القابلة للغسل ما بين رأسين متحركين بشكل مستقل وتقنية Reflex Action الفريدة من Philips، مما يوفر لك حلاقة نظيفة ومنعشة لتكون ناجحًا كل يوم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تضمن الرؤوس المتحركة بشكل مستقل ملامسة مريحة للبشرة بينما يتلاءم نظام عكس الحركة مع تقاسيم وجهك ورقبتك تلقائيًا
هذا النظام ثنائي الشفرات الفريد يرفع الشعر بنعومة لتأمين قصه بطريقة ناعمة ومريحة لا تصدق.
تزيد الشفرات حدّتها تلقائيًا مع كل استخدام لضمان حلاقة نظيفة ودقيقة في كل مرة.
تم تصميم المقبض الناعم الملمس والرفيع مع المسكات المضلّعة ليتلاءم بسهولة مع يدك لأقصى حد من التحكم.
رؤوس حلاقة
الملحقات
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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