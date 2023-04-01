مصطلحات البحث

AR
EN
  • تحضير مشروبات الفاكهة والصلصات بالقوام المطلوب تحضير مشروبات الفاكهة والصلصات بالقوام المطلوب تحضير مشروبات الفاكهة والصلصات بالقوام المطلوب

    ملحق آلة المطبخ ملحق دورق الخلاط

    HR0721/00

    تحضير مشروبات الفاكهة والصلصات بالقوام المطلوب

    أكمل مخبوزاتك مع الحساب أو الصلصات بفضل ملحق دورق الخلاط سعة 1,5 لترات لآلة المطبخ من السلسلة 7000. حضّر خليطًا بقوام مثالي في أقل من دقيقة، بفضل المحرك الفعال بقدرة 1000 واط وتقنية ProBlend.

    إكتشف كلّ المميزات

    ملحق آلة المطبخ ملحق دورق الخلاط

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل جهاز المطبخ

    تحضير مشروبات الفاكهة والصلصات بالقوام المطلوب

    بفضل تقنية ProBlend

    • 1.5 ليتر
    • دورق زجاجي
    • تقنية ProBlend
    • قابلة للغسل في الجلاية
    دورق كبير بسعة 1,5 لترات

    دورق كبير بسعة 1,5 لترات

    تحقق سعة الدورق بحجم 1,5 لترات نتائج خلط مثالية للحصص الصغيرة والكبيرة بما يلائم احتياجاتك.

    دورق زجاجي متين

    يستطيع دورق الخلاط المصنوع من زجاج متين أن يعالج كل من المكونات الساخنة والباردة لقاوم مثالي.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      الزجاج
      نوع المنتج
      ملحق آلة المطبخ - الخلاط
      واجهة
      غير متوفر
      طول سلك الطاقة
      غير متوفر
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      مادة الدورق
      الزجاج
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      وظيفة تشغيل نبضي
      كلا
      شفرات قابلة للفك
      كلا
      الكفالة
      نعم
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      غير متوفر

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1000 واط
      الفولتية
      220 فولت
      منتج ببطارية
      غير متوفر

    • ميزة السلامة

      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      204 مم
      عرض المنتج
      324 مم
      ارتفاع المنتج
      236 مم
      وزن المنتج
      2,1 كجم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.