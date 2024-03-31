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HR1357
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ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
يجمع الخلاط المحمول باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة ثنائية الوظائف، ما يؤدي إلى قوام ناعم للغاية لتحضير الحساء والبوريه والخلطات. استمتع بتحضير الطعام على طريقتك تمامًا.
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