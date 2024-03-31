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الدلائل والمستندات

يجمع الخلاط المحمول باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة ثنائية الوظائف، ما يؤدي إلى قوام ناعم للغاية لتحضير الحساء والبوريه والخلطات. استمتع بتحضير الطعام على طريقتك تمامًا.

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  • 31 March 2024

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