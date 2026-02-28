استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 600 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!