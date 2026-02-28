ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HR1364/00
استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ
تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 600 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!
600 واط
بمقبض بلاستيكي
أكسسوارات المفرمة
لخلط الطعام في ثوانٍ.
تشتمل الخفّاقة المحمولة باليد من Philips على زر سرعة قصوى فائق القوة لأقسى المكونات.
شفرة بوظيفة مزدوجة للخفاقة التي تحمل باليد من Philips للتقطيع أفقيًا وعموديًا.
المراجعات