يجمع الخلاط المحمول باليد HR1366/00 من Philips بين قدرة 600 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، ما يؤدي إلى قوام ناعم بشكل رائع في غضون ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!