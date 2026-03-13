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Daily Collection خلاط محمول باليد
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HR1366/00
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User Manual Philips Daily Collection Hand blender
يجمع الخلاط المحمول باليد HR1366/00 من Philips بين قدرة 600 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، ما يؤدي إلى قوام ناعم بشكل رائع في غضون ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!
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