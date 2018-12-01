HR1393/01
بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة
إنّها يدك الثالثة في المطبخ. فبإمكانها أن تفرم كل شيء تريده - بدءًا من الخضار والأعشاب وصولًا إلى القلوبات وغيرها في غضون ثوانٍ. فبفضل عملية الضغط للأسفل وحجمها الصغير، لم يكن الفرم يومًا بهذه السهولة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وعاء كبير بسعة 0.7 لتر مع حجم قابل للاستخدام بسعة 0.5 لتر.
عملية سهلة من خلال الضغط ببساطة لأسفل.
كل الملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق لمساعدتك على المحافظة على نظافة المنتج المتعدد الاستخدامات
المواصفات التقنية
التصميم
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