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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Chopper

  • PDF ملف, 2.1 MB
  • 13 March 2026

فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى.

  • PDF ملف
  • 29 March 2026

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