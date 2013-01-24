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Avance Collection

خلاط محمول باليد

HR1647/01
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
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    Avance Collection خلاط محمول باليد

    HR1647/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج

    خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 700 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection خلاط محمول باليد

    أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج

    خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 700 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك. إكتشف كلّ المميزات

    أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج

    خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 700 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection خلاط محمول باليد

    أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج

    خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 700 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك. إكتشف كلّ المميزات

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      • سرعات متغيرة وعالية
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      خلاط محمول باليد مع محرك بقوة 700 واط لأفضل نتائج الخلط

      خلاط محمول باليد مع محرك بقوة 700 واط لأفضل نتائج الخلط

      يتميّز هذا الخلاط المحمول باليد من Philips بمحرك فعال وموثوق به بقوة 700 واط، لخلط أي مكوّن تقريبًا وللحصول على نتائج ناعمة. كذلك، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الملحقات مع هذا الخلاط المحمول باليد بفضل طاقة محركه القوية.

      جهاز تحضير الطعام لتقطيع لفرم الطعام على شكل شرائح وتقطيع كل المكونات

      جهاز تحضير الطعام لتقطيع لفرم الطعام على شكل شرائح وتقطيع كل المكونات

      بفضل ملحق جهاز تحضير الطعام سعة 1,5 لتر للخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك فرم المكونات مثل الخضار والأعشاب واللحوم والأجبان وتقطيعها وتقشيرها.

      وعاء ProMix سعة لتر واحد لعملية خلط وخفق مثالية

      وعاء ProMix سعة لتر واحد لعملية خلط وخفق مثالية

      يأتي الخلاط المحمول باليد مزوّدًا بوعاء على شكل مثلث بسعة لتر واحد. ويتميّز وعاء الخلاط المحمول بقمع ونظام قياسات مفيدَين. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الشكل المثلث الفريد الذي يتميّز به الوعاء بحمله بسهولة، ويعمد إلى إنشاء دفق دوّامي يسحب المكونات نحو أسفل الوعاء حيث يتوفر هيكل الخلاط العمودي ProMix، وذلك للحصول على عملية خلط وخفق مثالية.

      حاجب الشفرة لمنع الطرطشة يتميّز بشكل متموج وفريد

      حاجب الشفرة لمنع الطرطشة يتميّز بشكل متموج وفريد

      تتميّز الجهة السفلية من الخلاط المحمول باليد بشكل متموج وفريد للمنع الطرطشة والفوضى أثناء الخلط.

      مقبض بتصميم مريح لإمكانية الحمل بسهولة وأمان

      مقبض بتصميم مريح لإمكانية الحمل بسهولة وأمان

      مقبض بتصميم مريح وملمس ناعم مصمم لإمكانية الحمل بسهولة وأمان، ما يسمح بإمساك مقبض الخلاط اليدوي والتحكم به بكل سهولة أثناء الاستخدام.

      نظام تحرير بكبسة زر واحدة لعملية تركيب سهلة

      نظام تحرير بكبسة زر واحدة لعملية تركيب سهلة

      يمكنك تركيب مقبض الخلاط وكل الملحقات وفكّها بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة باستخدام إصبع واحد فقط.

      تقنية SpeedTouch لتعيين السرعة المناسبة بكل سهولة

      تقنية SpeedTouch لتعيين السرعة المناسبة بكل سهولة

      إعداد سهل لتغيير السرعة ووظيفة turbo boost يمكن تشغيلها بزر واحد، للحصول على طاقة أكبر أثناء العصر. ابدأ بسرعة بطيئة لتفادي الطرطشة وزد السرعة شيئًا فشيئًا حتى تبلغ السرعة المطلوبة لكل استخدام ولكل نوع من أنواع المكونات. حضّر كل وصفاتك المفضلة بكبسة زر.

      سكين للخلط من الفولاذ المقاوم للصدأ والمقوّى

      سكين للخلط من الفولاذ المقاوم للصدأ والمقوّى

      يأتي هذا الخلاط المحمول باليد من Philips مزوّدًا بسكين خلط من الفولاذ المقاوم للصدأ والمقوّى. وقد تم تحسين شكل السكين إلى أقصى حد لتوفير أفضل نتائج خلط مع عمود الخلط وتقنية ProMix بالشكل المثلث. بالإضافة إلى ذلك، إنه آمن على المأكولات ولا يتصدأ.

      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      مع ضمان عالمي لمدة سنتين.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الملحقات

        مضمنة
        • أداة جهاز تحضير الطعام
        • خلط
        • دورق
        فولتية
        220-240 V
        طول سلك الطاقة
        1.2 m
        الطاقة
        600 W
        التردد
        50/60 Hz
        سعة الكأس
        1 l
        اللون
        أبيض
        ميزات المنتج
        • عمود قابل للفك
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • وظيفة السرعة القصوى
        • سرعات متعددة

      • الاستدامة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره
        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;

      • اللمسات النهائية

        مادة الملحقات
        بلاستيك SAN
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك ABS
        مادة المقبض
        معدنية

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