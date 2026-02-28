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HR1647/01
أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 700 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك.
خلاط عمودي معدني وPromix بقوة 600 واط
سرعات متغيرة وعالية
جهاز تحضير الطعام وخفاقة ودورق
بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.
يتميّز هذا الخلاط المحمول باليد من Philips بمحرك فعال وموثوق به بقوة 700 واط، لخلط أي مكوّن تقريبًا وللحصول على نتائج ناعمة. كذلك، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الملحقات مع هذا الخلاط المحمول باليد بفضل طاقة محركه القوية.
بفضل ملحق جهاز تحضير الطعام سعة 1,5 لتر للخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك فرم المكونات مثل الخضار والأعشاب واللحوم والأجبان وتقطيعها وتقشيرها.
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