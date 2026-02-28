خلاط محمول باليد مع محرك بقوة 700 واط لأفضل نتائج الخلط

يتميّز هذا الخلاط المحمول باليد من Philips بمحرك فعال وموثوق به بقوة 700 واط، لخلط أي مكوّن تقريبًا وللحصول على نتائج ناعمة. كذلك، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الملحقات مع هذا الخلاط المحمول باليد بفضل طاقة محركه القوية.