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    مجموعة Viva العصارة

    HR1832/45

    أكبر كمية عصير. أقل جهد.

    كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Viva العصارة

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    أكبر كمية عصير. أقل جهد.

    تصميم صغير كامل المزايا

    • 500 واط
    • QuickClean
    • 1,5 لترات
    • منع التقطير
    عصارة صغيرة الحجم في متناول اليد دائمًا على منضدة المطبخ

    عصارة صغيرة الحجم في متناول اليد دائمًا على منضدة المطبخ

    بفضل حجم هذه العصارة الذي يبلغ نصف حجم الطرازات المذكورة*، فهي تشغل مساحة محدودة. يمكنك تركها على منضدة المطبخ أو تخزينها بسهولة.

    عصر العصير مباشرةً في كوبك

    عصر العصير مباشرةً في كوبك

    تسمح لك هذه العصارة باستخدام كوبك الخاص (أقصى ارتفاع يبلغ 12 سم). ضع الكوب مباشرةً تحت الصنبور المضمّن ويمكنك بدء عملية العصر.

    عصر حتى 1,5 لتر دفعة واحدة

    عصر حتى 1,5 لتر دفعة واحدة

    يمكنك تحضير ما يصل إلى 1,5 لتر من العصير دفعة واحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية اللب.

    تقنية QuickClean

    تقنية QuickClean

    صُمِّمَت عصارة Philips بحيث تكون سهلة التنظيف مع تقنية QuickClean. يُمكنك الآن تنظيفها في غضون دقيقة واحدة، بفضل حاوية اللب المضمّنة والأسطح الملساء.

    مصفاة QuickClean

    مصفاة QuickClean

    عادةً ما يلتصق كثير من ألياف اللب في المصفاة، ما يُصعِّب عملية تنظيفها. بفضل تقنية QuickClean المبتكرة، تصبح كل أسطح المصفاة ناعمة، ما يُساعدك على إزالة الألياف باستخدام إسفنجة مطبخ عادية.

    جمع كل اللب في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

    جمع كل اللب في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

    يتم جمع اللب في المكان الوحيد المخصص له: حاوية اللب في عصارة Philips. هذا يعني أنه لم تعد هناك حاجة إلى إزالة اللب من أجزاء أخرى مثل الغطاء. وبفضل تصميم الحاوية الدائري وأسطحها الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللب وتنظيف الحاوية.

    تحقق سهل من اللب من خلال حاوية اللب الشفافة

    تحقق سهل من اللب من خلال حاوية اللب الشفافة

    استمتع بتجربة عصر تفاعلية حقيقية. الغطاء وحاوية اللب شفافان، ما يتيح لك رؤية عملية عصر الفاكهة والخضراوات. يمكنك أيضًا رؤية امتلاء الحاوية مباشرةً، ومن ثَمَّ معرفة وقت إفراغها.

    ميزة منع التقطير لمنع تقطر العصير

    ميزة منع التقطير لمنع تقطر العصير

    ستمنع ميزة منع التقطير العصارةَ من التقطر عند تنشيطها. يسهل تنظيف قمع منع التقطير، حيث إنه قابل للفك ومصنوع من مواد آمنة للغسل في غسالة الأطباق. فبخطوة واحدة بسيطة، يمكنك منع تقطر العصير والحفاظ على نظافة منضدة المطبخ.

    كل الأجزاء القابلة للفك آمنة للغسل في غسالة الأطباق

    كل الأجزاء القابلة للفك آمنة للغسل في غسالة الأطباق

    لتنظيف أسهل وأسرع، يمكن تنظيف كل الأجزاء القابلة للفك بأمان في غسالة الأطباق.

    أسطح ناعمة وسهلة التنظيف

    صُمِّمَت العصّارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل الشطف تحت الصنبور.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      مادة الغطاء
      بلاستيك ABS
      اللون (الألوان)
      حمراء
      مادة الإبريق
      بلاستيك من البولي بروبلين
      مادة حاوية اللب والدافعة
      • ABS
      • SAN

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      0,80  m
      الطاقة
      500  W
      الفولتية
      220/‎240  V
      التردد
      50/60  Hz
      حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
      المرحلة الأولى  l
      قطر أنبوب التغذية
      55  mm
      سعة إبريق العصير
      500  ml

    • المواصفات العامّة

      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      نعم
      ميزات المنتج
      التنظيف المسبق
      مشابك أمان
      نعم
      سرعة واحدة محسَّنة
      لكل أنواع الفاكهة

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