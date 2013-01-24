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Viva Collection

عصارة

HR1836/05
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
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    Viva Collection عصارة

    HR1836/05
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection عصارة

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection عصارة

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

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      الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

      تصميم صغير كامل المزايا

      • 500 واط
      • QuickClean
      • 1.5 لتر
      • منع التقطير
      عصارة صغيرة الحجم عملية بامتياز يمكن وضعها على منضدة المطبخ

      عصارة صغيرة الحجم عملية بامتياز يمكن وضعها على منضدة المطبخ

      تحتل هذه العصارة مساحة صغيرة جدًا بفضل تصميمها الصغير الذي يبلغ نصف الحجم. يمكنك تركها على منضدة المطبخ أو تخزينها بسهولة تامة.

      اسكب العصير مباشرةً على الكوب

      اسكب العصير مباشرةً على الكوب

      تسمح لك هذه العصارة لاستخدام كوبك الخاص (الارتفاع الأقصى 12 سم). ضعه مباشرة تحت الفتحة لتصبح جاهزًا للعصر.

      كمية عصير تصل إلى 1,5 لترات في المرة الواحدة

      كمية عصير تصل إلى 1,5 لترات في المرة الواحدة

      يمكنك عصر كمية تصل إلى 1,5 لترات في المرة الواحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.

      تقنية QuickClean

      تقنية QuickClean

      صممت عصارة Philips للاستمتاع بعملية تنظيف سهلة، بفضل تقنية QuickClean. يمكنك الآن تنظيف الجهاز بدقيقة واحدة بفضل حاوية اللب المضمنة والأسطح الناعمة.

      مصفاة بتقنية QuickClean

      مصفاة بتقنية QuickClean

      عادةً، تبقى كمية كبيرة من ألياف اللب عالقة في المصفاة، مما يجعل عملية التنظيف صعبة جدًا. ولكن بفضل تقنية QuickClean المبتكرة، تبقى كل الأسطح ناعمة، مما يساعدك على نظيف الألياف بواسطة اسفنجة مطبخ عادية.

      تجميع اللبّ في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

      تجميع اللبّ في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

      سيتم جمع اللبّ في المكان الوحيد الذي يجب أن تكون فيه، ألا وهو حاوية اللبّ الخاصة بعصارة Philips. ويعني هذا عدم الحاجة بعد الآن إلى إزالة اللبّ من الأجزاء الأخرى مثل الغطاء. ونظرًا للتصميم الدائري والأسطح الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللبّ وتنظيف الحاوية.

      تحقق سهل من اللب بواسطة الوعاء الشفاف لرؤية اللب

      تحقق سهل من اللب بواسطة الوعاء الشفاف لرؤية اللب

      استمتع بتجربة تحضير عصير تفاعلية حقيقة. فبفضل الغطاء وحاوية اللبّ الشفافين، يمكنك رؤية الفاكهة والخضار أثناء عصرها. كما يمكنك مباشرة رؤية متى تصبح الحاوية ممتلئة الأمر الذي يعني أن حان وقت إفراغها.

      ميزة منع التقطير لمنع تسرّب العصير

      ميزة منع التقطير لمنع تسرّب العصير

      يمكنك تشغيل ميزة منع التقطير لمنع تسرّب العصير. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز الفتحة لمنع التقطير بسهولة تنظيفها وقابلية فكها كما تم تصنيعها من مواد يمكن عسلها في غسالة الأطباق. فبحركة واحدة وبسيطة، يمكنك منع تسرّب العصير والحفاظ على نظافة المنضدة.

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كافة القطع بغسالة الأطباق بأمان، للاستمتاع بعملية تنظيف أسرع وأسهل.

      أسطح ناعمة وتنظيف سهل

      صممت العصارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل عملية الغسل تحت ماء الحنفية.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        الرصاصي
        مادة الغطاء
        الألمنيوم
        مادة الإبريق
        بلاستيك PP
        مادة حاوية بقايا الفاكهة والخضار والدافع
        • ABS
        • SAN

      • المواصفات العامّة

        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مثبتات آمنة
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        سرعة قصوى واحدة
        لكافة أنواع الفاكهة

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        500  واط
        فولتية
        220/240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        0.80  أمتار
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        1  لتر
        أنبوب تغذية
        55  ملليمترًا
        سعة إبريق العصير
        500  مل

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