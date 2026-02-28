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تم إيقافه
HR2020/70
الجهاز الأمثل أي مطبخ
إنّه من أصغر الخلاطات المصنّعة المتكاملة الحجم في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق القاعدة تجعله بنصف حجم الخلاطات العادية وتسهل تخزينه إلى أقصى الحدود. أما أداؤه، فممتاز ومذهل أيضاً بفضل الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط.
تحتاج نصف مساحة التخزين التي تحتاجها الخفاقات العادية بما أنّ الدورق يثبت فوق القاعدة.
فرم وتقطيع وطحن بلا عناء بفضل الشفرة المسننة النجمية الخماسية الشكل
نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من الدورق.
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