الجهاز الأمثل أي مطبخ

إنّه من أصغر الخلاطات المصنّعة المتكاملة الحجم في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق القاعدة تجعله بنصف حجم الخلاطات العادية وتسهل تخزينه إلى أقصى الحدود. أما أداؤه، فممتاز ومذهل أيضاً بفضل الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط.