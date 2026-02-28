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جميع السلاسل

  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ

تم إيقافه

خلاط صغير

HR2021/70

الجهاز الأمثل أي مطبخ

هذا هو أصغر الخلاطات المتكاملة حجمًا في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق قاعدة الخلاط من Philips جعلت حجمه يتقلّص إلى نصف حجم الخلاطات العادية. أما أداؤه، فلا يزال ممتازًا ومذهلاً مع الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط

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خلاط صغير لتسهيل التخزين

الجهاز الأمثل أي مطبخ

  • 400 واط

  • دورق بلاستيكي سعة 1.75 لتر

  • بمطحنة

  • تخزين سهل

دورق تخزين فوق القاعدة

دورق تخزين فوق القاعدة

تحتاج نصف مساحة التخزين التي تحتاجها الخفاقات العادية بما أنّ الدورق يثبت فوق القاعدة.

دورق مقاوم للكسر

دورق مقاوم للكسر

تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.

تخزين السلك

تخزين السلك

مخزن لسلك الطاقة في الهيكل لتخزين الخلاط بطريقة عملية في مطبخك.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.