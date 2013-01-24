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خلاط صغير

HR2021/70
التصنيف الإجمالي / 5
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ الجهاز الأمثل أي مطبخ الجهاز الأمثل أي مطبخ
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    خلاط صغير

    HR2021/70
    التصنيف الإجمالي / 5

    الجهاز الأمثل أي مطبخ

    هذا هو أصغر الخلاطات المتكاملة حجمًا في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق قاعدة الخلاط من Philips جعلت حجمه يتقلّص إلى نصف حجم الخلاطات العادية. أما أداؤه، فلا يزال ممتازًا ومذهلاً مع الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    خلاط صغير

    الجهاز الأمثل أي مطبخ

    هذا هو أصغر الخلاطات المتكاملة حجمًا في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق قاعدة الخلاط من Philips جعلت حجمه يتقلّص إلى نصف حجم الخلاطات العادية. أما أداؤه، فلا يزال ممتازًا ومذهلاً مع الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط إكتشف كلّ المميزات

    الجهاز الأمثل أي مطبخ

    هذا هو أصغر الخلاطات المتكاملة حجمًا في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق قاعدة الخلاط من Philips جعلت حجمه يتقلّص إلى نصف حجم الخلاطات العادية. أما أداؤه، فلا يزال ممتازًا ومذهلاً مع الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    خلاط صغير

    الجهاز الأمثل أي مطبخ

    هذا هو أصغر الخلاطات المتكاملة حجمًا في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق قاعدة الخلاط من Philips جعلت حجمه يتقلّص إلى نصف حجم الخلاطات العادية. أما أداؤه، فلا يزال ممتازًا ومذهلاً مع الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط إكتشف كلّ المميزات

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      الجهاز الأمثل أي مطبخ

      خلاط صغير لتسهيل التخزين

      • 400 واط
      • دورق بلاستيكي سعة 1.75 لتر
      • بمطحنة
      • تخزين سهل
      دورق تخزين فوق القاعدة

      دورق تخزين فوق القاعدة

      تحتاج نصف مساحة التخزين التي تحتاجها الخفاقات العادية بما أنّ الدورق يثبت فوق القاعدة.

      دورق مقاوم للكسر

      دورق مقاوم للكسر

      تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.

      مخزن لسلك الطاقة

      مخزن لسلك الطاقة

      مخزن لسلك الطاقة في الهيكل لتخزين الخلاط بطريقة عملية في مطبخك.

      شفرات مسننة

      شفرات مسننة

      افرم وقطّع واطحن بلا عناء بفضل الشفرة المسننة النجمية الخماسية الشكل.

      مطحنة لطحن المكونات في ثوانٍ

      مطحنة لطحن المكونات في ثوانٍ

      استخدم ملحق المطحنة التابع لخلاط Philips لطحن المكونات الرطبة والجافة في ثوانٍ مثل حبوب البن والأعشاب المجففة والفلفل الحار والفلفل الحلو.

      شفرة قابلة للفك

      شفرة قابلة للفك

      نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من الدورق.

      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      ضمانة كاملة لمدة سنتين.

      شفرات مسننة

      شفرات مسننة

      إعدادات سرعة مختلفة

      اخفق بسرعات مختلفة وحتى درجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        خلاط ومطحنة
        نعم

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات زرقاء
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة دورق الخلاط
        SAN
        مادة الغطاء
        PP

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        إعداد السرعة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        سعة دورق الخلاط
        1.75  لتر
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        400  واط
        فولتية
        220-240  فولت

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