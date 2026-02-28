ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HR2021/70
الجهاز الأمثل أي مطبخ
هذا هو أصغر الخلاطات المتكاملة حجمًا في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق قاعدة الخلاط من Philips جعلت حجمه يتقلّص إلى نصف حجم الخلاطات العادية. أما أداؤه، فلا يزال ممتازًا ومذهلاً مع الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط
400 واط
دورق بلاستيكي سعة 1.75 لتر
بمطحنة
تخزين سهل
تحتاج نصف مساحة التخزين التي تحتاجها الخفاقات العادية بما أنّ الدورق يثبت فوق القاعدة.
تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.
مخزن لسلك الطاقة في الهيكل لتخزين الخلاط بطريقة عملية في مطبخك.
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