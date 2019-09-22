ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والمتميّز بأداء رائع لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات والتوابل المطحونة والثلج المسحوق بشكل جيّد
450 واط
دورق بلاستيكي سعة لتر واحد
شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ
بمطحنة
تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق حجم 1,2 لتر بسعة تشغيلية تبلغ 1 لتر.
شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلط ومزج فعّالَين. تخلط الشفرة الحديثة التصميم وتقطّع المكونات الناعمة والصلبة على حد سواء، لتساعدك في تحضير عصائر وصلصات مثالية لك ولعائلتك.
إعداد السرعة 1 للخلط القوي وإعداد النبض لسحق الثلج.
3.0
من 5
1
الرأي
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
22/09/2019
United Arab Emirates
جيد جدا بس مش ضد الكسر ولا حاجة
شكله شيك بصراحة واداءه جيد بالنسبة لسعره بس الشفشق بتاعه اتكسر من اول واقعة
الحسنات
شكل
سلبيات
بيتكسر وايه كل الطلبات دي عشان اقيم المنتج دى حاجة
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Daily Collection HR2056/01 خلاط
Date of Use 2019-03-22
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Daily Collection HR2056/01 خلاط
Date of Use 2019-03-22