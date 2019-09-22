المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
  • مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

تم إيقافه

Daily Collectionخلاط

HR2056/01

3

| (1) الرأي | توصي نسبة 100% من الأشخاص بهذا المنتج

مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والمتميّز بأداء رائع لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات والتوابل المطحونة والثلج المسحوق بشكل جيّد

عرض جميع المزايا

مع قوة 450 واط وحماية المحرك من الإحماء المفرط

مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

  • 450 واط

  • دورق بلاستيكي سعة لتر واحد

  • شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • بمطحنة

دورق بلاستيكي مقاوم للكسر

دورق بلاستيكي مقاوم للكسر

تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق حجم 1,2 لتر بسعة تشغيلية تبلغ 1 لتر.

شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلط ومزج فعّالَين. تخلط الشفرة الحديثة التصميم وتقطّع المكونات الناعمة والصلبة على حد سواء، لتساعدك في تحضير عصائر وصلصات مثالية لك ولعائلتك.

إعداد السرعة 1 والنبض لتقطيع المكونات الناعمة والصلبة، بما في ذلك الثلج

إعداد السرعة 1 للخلط القوي وإعداد النبض لسحق الثلج.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
تُعد آراء العملاء على شكل تقييمات للمنتجات وتقييمات بالنجوم مفيدة لجميع العملاء. فهي تتيح لك معرفة المزيد عن المنتج وتساعدك على اتخاذ قرار الشراء. يمكن لأي عميل اشترى منتجًا عبر الإنترنت أو من المتجر تقديم مراجعة

3.0

من 5

1

الرأي

100%

توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج

5
4
2
1

22/09/2019

United Arab Emirates

United Arab Emirates

جيد جدا بس مش ضد الكسر ولا حاجة

شكله شيك بصراحة واداءه جيد بالنسبة لسعره بس الشفشق بتاعه اتكسر من اول واقعة

الحسنات

شكل

سلبيات

بيتكسر وايه كل الطلبات دي عشان اقيم المنتج دى حاجة

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Daily Collection HR2056/01 خلاط

Date of Use 2019-03-22

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Daily Collection HR2056/01 خلاط

Date of Use 2019-03-22

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.