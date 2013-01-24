مجموعة جديدة كل يوم

خلاط Philips هذا هو طريقك لتقديم مجموعة جديدة كل يوم. يمكنك الآن تحضير عصائرك الخاصة الطازجة. كما يمكنك خلط الحساء المجهز بالمنزل، أو تحضير مشروبات الفاكهة المغذية. فبفضل قدرة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة ومرشح قطع الفاكهة والمطحنة، أصبحت إمكانات الخلاط بلا حدود. إكتشف كلّ المميزات