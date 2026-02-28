المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • مجموعة طازجة من الأطعمة كل يوم
  • مجموعة طازجة من الأطعمة كل يوم
  • مجموعة طازجة من الأطعمة كل يوم
  • مجموعة طازجة من الأطعمة كل يوم

تم إيقافه

الخلاط

HR2061/56

مجموعة طازجة من الأطعمة كل يوم

يساعدك هذا الخلاط من Philips في تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة كل يوم. يمكنك الآن تحضير العصائر الطازجة الخاصة بك، كما يمكنك خلط الحساء المحضّر في المنزل، أو تحضير العصائر المغذية. بفضل قوة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة والمطحنة التي يتم تركيبها بنقرة، باتت إمكانية تحضير الأطعمة لا متناهية.

عرض جميع المزايا

تقوم بخلط مشروبات الفاكهة والحساء اللذيذ والعصائر الصحية

مجموعة طازجة من الأطعمة كل يوم

  • 600 واط

  • دورق بلاستيكي بسعة 2 لتر

  • مع مطحنة

  • 5 سرعات وزر النبض

مطحنة

اطحن المكسرات والحبوب بسرعة باستخدام المطحنة الفريدة التي يتم تركيبها بنقرة.

زر سحق الثلج

اسحق الثلج بكبسة زر بسيطة.

دورق مقاوم للكسر

دورق مقاوم للكسر

تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.