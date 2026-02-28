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تم إيقافه
HR2195/01
لخلط مثالي وتام للطعام
يأتي خلاط Philips مزوّدًا بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 900 واط، وهو قادر على خلط كل المكونات، بدءًا من الفاكهة والخضار ووصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خلط ناعم بطريقة مثالية وعلى القوام الذي تريده.
900 واط
دورق زجاجي بسعة 2 لتر
مع ملعقة
ProBlend 6
حدد السرعة التي تريدها للخلاط بواسطة مفتاح التحكم بالسرعة الفريد هذا.
تنظيف سهل بفضل وحدة الشفرة القابلة للفك
يؤدي المحرك إلى تشغيل عمليات متتابعة ومبرمجة مسبقًا لسحق الثلج بسهولة بلمسة زر واحدة
المراجعات
مقارنة بالخلاط HR2094 رقم 1 من Philips