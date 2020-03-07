احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي
استمتع بمشروبات الفاكهة الأنعم مع تقنية ProBlend Crush. يمكن تحضير مشروبات الفاكهة المثالية كل مرة، بفضل الشفرة النجمية الرباعية والمحرك الفعال بقوة 700 واط اللذين نقدّمهما. بالإضافة إلى ذلك، يحوّل زر سحق الثلج الفعال مكعبات الثلج الصلبة إلى خلطات ناعمة، بسرعة مضاعفة.
إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي بفضل تقنية ProBlend Crush الفعالة 5 إعدادات محددة مسبقًا لنتائج سهلة وموثوقة
مع 5 إعدادات للسرعة، مصممة لتزويدك بالقوام المثالي بدءًا من مشروبات الفاكهة ووصولاً إلى الحساء والصلصات
ثلج مسحوق بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة
تسمح وظيفة سحق الثلج الفعالة مع تقنية ProBlend Crush بالحصول على ثلج ناعم مسحوق بشكل مثالي لتحضير مشروبات الفاكهة الباردة جدًا والحلويات المنعشة، وذلك بسرعة مضاعفة
مع زر Quick clean لتنظيف سريع وسهل
مع زر Quick Clean لتنظيف الخلاط بسرعة وسهولة.
غطاء وسكين قابلان للفك لراحة إضافية
تنظيف محسَّن بفضل الغطاء والسكين القابلَين للفك.
للمساعدة في ابتكار مجموعة متنوعة من الأطباق المحلية
تشكيلة واسعة من الملحقات المناسبة محليًا والمتوفرة لمزيد من الراحة والسهولة أثناء تحضير أطباقك المحلية المفضّلة.
مع حماية المحرك من الإحماء المفرط، بهدف تفادي تعطّل الآلة
مع MTP (حماية المحرك من الإحماء المفرط) لتفادي تعطّل الآلة وضمان استهلاك الخلاط لفترة أطول.
تقنية ProBlend Crush لنتائج نهائية مثالية
تجمع تقنية ProBlend Crush الجديدة بين الشفرة النجمية الرباعية المحسَّنة والمحرك الفعال جدًا بقوة 700 واط للحصول على نتائج سريعة ومتّسقة ومثالية
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المواصفات العامة
المادة الأساسية
بلاستيك المادة الثانوية
معدنية الإعدادات المبرمجة سابقًا
لا الوظائف
الخلط، الطحن نوع المنتج
الخلاط الشهادات
غير منطبق سعة السلة
غير منطبق سعة خزان المياه
غير منطبق عدد الحصص
6 أقدام مقاومة للانزلاق
نعم واجهة
أزرار البيانو طول سلك الطاقة
0.85 مخزن لسلك الطاقة
نعم وظيفة المحافظة على السخونة
لا مؤقت
لا التقنية
تقنية ProBlend Crush مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
نعم منظم حراري قابل للضبط
لا مصباح الطاقة
لا مقابض عازلة للحرارة
لا قطع قابلة للغسل في الجلاية
نعم الحد الأدنى لدرجة الحرارة
غير منطبق درجة الحرارة القصوى
غير منطبق مؤشر مستوى السعة
نعم صمام تحرير الضغط
لا مادة الدورق
بلاستيك من نوع SAN مادة الشفرة
الفولاذ المقاوم للصدأ عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
19000 خالية من مادة BPA
نعم وظيفة تشغيل نبضي
نعم شفرات قابلة للفك
نعم القدرة على سحق الثلج
نعم القدرة على خلط المكونات الساخنة
لا كتيّب الوصفات
لا مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
Lc = 86 ديسيبل (A) مستوى الضوضاء (الطاقة)
غير منطبق مستوى الضوضاء (في وضع السكون)
غير منطبق الاتصال بالإنترنت
غير منطبق التوافق مع المنزل الذكي
غير منطبق نطاق Wi-Fi
غير منطبق الكفالة
2 وقت الإحماء
غير منطبق التوافق مع الطعام الجاف
غير منطبق وظيفة التنظيف الذاتي
نعم إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
نعم
المواصفات التقنية
الطاقة
700 واط الفولتية
230 فولط التردد
50 هرتز عدد الوحدات في الحزمة
المرحلة الأولى منتج ببطارية
لا تصنيف كفاءة الطاقة
غير منطبق
التوافق
الملحقات المرفقة 1
المطحنة الملحقات المرفقة 2
ملعقة مسطحة الملحقات المتعلقة 1
DFU الملحقات المتعلقة 2
بطاقة الضمان
ميزة السلامة
شهادة السلامة
نعم إيقاف تشغيل تلقائي
لا مؤشر درجة الحرارة
لا إيقاف الشفرة تلقائيًا
لا قفل الأطفال
لا
الوزن والأبعاد
طول المنتج
18,6 عرض المنتج
17,6 ارتفاع المنتج
40,6 وزن المنتج
2,021 طول الحزمة
20 عرض الحزمة
28 ارتفاع الحزمة
36,4 وزن الحزمة
2,966
متانة
تخزين
>75% مواد معاد تدويرها
بلد المنشأ
تم الإنتاج في
إندونيسيا
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