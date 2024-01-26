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  • اخلط المكونات وقطّعها وامنحها شكلاً حلزونيًا وتلذذ بها! اخلط المكونات وقطّعها وامنحها شكلاً حلزونيًا وتلذذ بها! اخلط المكونات وقطّعها وامنحها شكلاً حلزونيًا وتلذذ بها!

    مجموعة Viva خلاط محمول باليد ProMix

    HR2657/91

    اخلط المكونات وقطّعها وامنحها شكلاً حلزونيًا وتلذذ بها!

    يأتي الخلاط اليدوي الجديد من مجموعة ProMix Viva مع مجموعة من الملحقات، لمساعدتك في تحضير خيارات لامتناهية من الوجبات الخفيفة والأطباق الصحية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Viva خلاط محمول باليد ProMix

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    اخلط المكونات وقطّعها وامنحها شكلاً حلزونيًا وتلذذ بها!

    استمتع بأطباق صحية تتناولها في المنزل أو أثناء التنقل

    • قوة خلط تبلغ 800 واط
    • SpeedTouch مع دليل حول السرعات
    • وعاء أثناء التنقل، أداة الشكل الحلزوني
    • سهل التنظيف
    محرك بقوة 800 واط لنتائج رائعة

    محرك بقوة 800 واط لنتائج رائعة

    يتميّز المحرك القوي والمتين الذي نقدّمه بقوة 800 واط، لتزويدك بالطاقة التي تحتاج إليها لتحضير وجباتك الصحية المفضّلة والمحضّرة في المنزل في غضون دقائق.

    تقنية ProMix لخلط سريع وأكثر اتساقًا

    تقنية ProMix لخلط سريع وأكثر اتساقًا

    تعاونت Philips مع جامعة شتوتغارت لتطوير تقنية ProMix، بهدف الحصول على نتائج خلط أسرع وأكثر اتساقًا. تتميّز هذه التقنية الفريدة والمتطورة بتصميم على شكل مثلث لتوفير تدفق مثالي للطعام وأعلى مستوى من الأداء، مع تزويدك بأفضل النتائج في كل مرة.

    تقنية SpeedTouch للتحكّم بالطاقة بسهولة

    تقنية SpeedTouch للتحكّم بالطاقة بسهولة

    هل ترغب في الحصول على طاقة إضافية أثناء الخلط؟ ما عليك سوى الضغط على زر التعزيز بالسرعة القصوى. فهو يتميّز بمستويات سرعة سهلة ومتنوعة، ما يسمح لك بزيادة الطاقة بسهولة من دون تغيير الإعدادات. ابدأ بسرعة منخفضة لتفادي الطرطشة واضغط بقوة أكبر تدريجيًا إلى أن تصل إلى السرعة التي تريدها لكل وصفة ومكوّن طعام.

    تحرير بزر واحد لتبديل الملحقات بسرعة

    تحرير بزر واحد لتبديل الملحقات بسرعة

    عند طهو كمية كبيرة من الطعام، ستعشق مدى سهولة تبديل الملحقات، إذ يمكن تركيبها على الخلاط وفكّها عنه بسرعة وبكبسة زر.

    حاجب الشفرات مقاوم للطرطشة، لتفادي طرطشة السوائل أثناء الخلط

    حاجب الشفرات مقاوم للطرطشة، لتفادي طرطشة السوائل أثناء الخلط

    لا تقلق حيال الفوضى أثناء الطهو. نقدّم لك حاجب شفرات مميّز يمنع طرطشة السوائل بكميات كبيرة وصغيرة على حد سواء. فهو مثبّت في أسفل الخلاط ويتميّز بتصميم متموّج لضمان أدنى نسبة من الفوضى، ووقت أقل في التنظيف عند الانتهاء.

    ملحق الخفاقة مثالي لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز والصلصات

    ملحق الخفاقة مثالي لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز والصلصات

    اختبر أطباقًا جديدة بفضل ملحق الخفاقة الواحدة الذي نقدّمه. إنه الملحق المثالي لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز بقوام طري وخليط البانكيك المثالي والمزيد غير ذلك.

    مفرمة حجم XL لمعالجة الطعام الأقسى مثل اللحمة والمكسرات والجبنة

    مفرمة حجم XL لمعالجة الطعام الأقسى مثل اللحمة والمكسرات والجبنة

    وفّر الوقت وعناء فرم المكونات الأقسى يدويًا مثل الفاكهة واللحمة. ستتكفّل مفرمة Philips حجم XL بالعمل الشاق نيابة عنك، لتتمكّن من تحضير الصلصات والسلطات الشهية، أو تقطيع الفاكهة أو فرم كميات كبيرة من اللحمة بسهولة تامة.

    ملحق الشكل الحلزوني الفريد لتناول المزيد من الفاكهة والخضار

    ملحق الشكل الحلزوني الفريد لتناول المزيد من الفاكهة والخضار

    أضف مكونات صحية إلى نظامك الغذائي بفضل ملحق الشكل الحلزوني الفريد الذي نقدّمه. أصبح بإمكانك التلذذ بالفاكهة والخضار العادية بأشكال مميّزة ومرحة مثل النودلز المنخفض الكربوهيدرات والأشكال الحلزونية والأشرطة. إنها طريقة مثالية لإضفاء نكهة شهية إلى الأطباق الخالية من الغلوتين أو أطباق الطعام الصحية. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أشكال حلزونية: سباغيتي، أو لينغويني أو أشرطة.

    تلذّذ بمشروبات الفاكهة الصحية أينما كنت بفضل وعاء الاستخدام أثناء التنقل

    تلذّذ بمشروبات الفاكهة الصحية أينما كنت بفضل وعاء الاستخدام أثناء التنقل

    لتسهيل حياتك، اخلط مشروبات الفاكهة المفضّلة لديك مباشرة في وعاء Philips للاستخدام أثناء التنقل. ما عليك سوى خلط المكونات وتسكير الوعاء بإحكام والانطلاق. يتميّز الخلاط بأنه خالٍ من مادة BPA، وهو يحتوي على قفل مضمّن مانع للتسرّب، لاصطحابه معك بأمان أينما كنت، من دون أي انسكابات.

    سهل التنظيف

    سهل التنظيف

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدن
      الوظائف
      الخلط والخفق والتقطيع والتدوير الحلزوني
      نوع المنتج
      خلاط يدوي
      عدد الحصص
      2
      واجهة
      زر واحد للتشغيل/إيقاف التشغيل
      طول سلك الطاقة
      1.2
      التقنية
      تقنية ProMix
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      كلا
      مصباح الطاقة
      كلا
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      مادة الدورق
      بلاستيك من نوع SAN
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      11500
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      كلا
      القدرة على سحق الثلج
      كلا
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      كلا
      كتيّب الوصفات
      كلا
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      Lc =‏ 85 ديسيبل (A)
      الكفالة
      سنتان

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      800 واط
      الفولتية
      230 فولط
      التردد
      50
      عدد الوحدات في الحزمة
      1
      منتج ببطارية
      كلا

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      خلط
      الملحقات المرفقة 2
      مفرمة كبيرة جداً
      الملحقات المرفقة 3
      وعاء للاستخدام أثناء التنقل
      الملحقات المتعلقة 1
      آلة التدوير الحلزوني
      الملحقات المتعلقة 2
      دليل المستخدم
      الملحقات المتعلقة 3
      بطاقة الضمان

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      كلا
      مؤشر درجة الحرارة
      كلا
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      كلا
      قفل الأطفال
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      6.8
      عرض المنتج
      6.2
      ارتفاع المنتج
      39,7
      وزن المنتج
      0.82
      طول الحزمة
      25.3
      عرض الحزمة
      29
      ارتفاع الحزمة
      25.3
      وزن الحزمة
      2,54

    • متانة

      علبة
      >90% محتوى معاد تدويره
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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