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Daily Collection مفرمة لحوم

تم إيقافه

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Daily Collectionمفرمة لحوم

HR2713/31

Daily Collection مفرمة لحوم

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/31

  • PDF ملف, 6.2 MB
  • 13 March 2026

تم تصميم مفرمة اللحم الصغيرة من Philips هذه لتوفّر لك مساحة كبيرة في المطبخ أثناء استخدامها وتخزينها. في الوقت نفسه، يمكنك فرم كميات كبيرة من اللحم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية.

  • PDF ملف
  • 29 March 2026

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