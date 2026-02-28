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تم إيقافه
HR2728/41
فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ
يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة.
قوة 600 واط اسمية وقوة 2000 واط مقيّدة
2.9 كجم/الدقيقة
4 أسطوانات
تتضمن قوالب للبشر (الخشن) والبشر (الناعم) والتقطيع إلى شرائح وأشكال.
يتيح لك قالبا النقانق بحجمَين مختلفَين الحصول على نتائج متنوعة. استخدمي القالب بحجم 12 مم لتحضير نقانق رفيعة أو القالب بحجم 22 مم لتحضير نقانق سميكة.
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