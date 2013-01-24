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Avance Collection

خلاط

HR3652/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • خلط أنعم بنسبة 50%* خلط أنعم بنسبة 50%* خلط أنعم بنسبة 50%*
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  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Avance Collection خلاط

    HR3652/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    خلط أنعم بنسبة 50%*

    استمتع بمشروبات أنعم ونتائج خلط بالنكهة والقوام المطلوبَين بفضل تقنية ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد وقدرة 1400 واط ومستويات سرعة تصل إلى 35000 دورة في الدقيقة. مثبّت لقدرته على تشجيع المستخدمين على استهلاك كمية أكبر من الفاكهة والخضار في نظامهم الغذائي. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection خلاط

    خلط أنعم بنسبة 50%*

    استمتع بمشروبات أنعم ونتائج خلط بالنكهة والقوام المطلوبَين بفضل تقنية ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد وقدرة 1400 واط ومستويات سرعة تصل إلى 35000 دورة في الدقيقة. مثبّت لقدرته على تشجيع المستخدمين على استهلاك كمية أكبر من الفاكهة والخضار في نظامهم الغذائي. إكتشف كلّ المميزات

    خلط أنعم بنسبة 50%*

    استمتع بمشروبات أنعم ونتائج خلط بالنكهة والقوام المطلوبَين بفضل تقنية ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد وقدرة 1400 واط ومستويات سرعة تصل إلى 35000 دورة في الدقيقة. مثبّت لقدرته على تشجيع المستخدمين على استهلاك كمية أكبر من الفاكهة والخضار في نظامهم الغذائي. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection خلاط

    خلط أنعم بنسبة 50%*

    استمتع بمشروبات أنعم ونتائج خلط بالنكهة والقوام المطلوبَين بفضل تقنية ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد وقدرة 1400 واط ومستويات سرعة تصل إلى 35000 دورة في الدقيقة. مثبّت لقدرته على تشجيع المستخدمين على استهلاك كمية أكبر من الفاكهة والخضار في نظامهم الغذائي. إكتشف كلّ المميزات

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      • 1400 واط
      • تقنية Problend 6 الثلاثية الأبعاد
      • دورق زجاجي بسعة 2 لتر
      محرك فعال بقوة 1400 واط لنتائج خلط أنعم

      محرك فعال بقوة 1400 واط لنتائج خلط أنعم

      خلط أنعم للفاكهة والخضار بفضل المحرك الذي يتمتّع بقوة 1400 واط.

      تقنية الخلط Problend 6 الثلاثية الأبعاد المتطورة

      تقنية الخلط Problend 6 الثلاثية الأبعاد المتطورة

      لقد طوّرنا تقنية Problend 6 الثلاثية الأبعاد للحرص على خلط كل المكونات في المشروب بطريقة ناعمة جدًا، وذلك لتحرير العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة والخضار والمكسرات من بنية خلاياها وليتمكن بالتالي جسمك من امتصاصها بسهولة أكبر.

      لغاية 35000 دورة في الدقيقة

      لغاية 35000 دورة في الدقيقة

      35000 دورة في الدقيقة للحصول على نتائج خلط ممتازة والاستمتاع بمشروبات صحية أكثر

      دورق زجاجي كبير لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها

      دورق زجاجي كبير لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها

      يتميز الدورق الكبير سعة لترين بسعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات لخلط مشروبات الفاكهة اللذيذة ومشاركتها مع كل أفراد العائلة أو الاحتفاظ بها لوقت لاحق.

      وضع يدوي مع خيارات سرعة متنوعة

      وضع يدوي مع خيارات سرعة متنوعة

      من الخلط اللطيف للفاكهة الناعمة، إلى دفقات قوة لخلط الفاكهة والخضار الأكثر قساوة. فالأمر يعود إليك مع خيارات السرعة المتنوعة التي يمكنك التحكم بها يدويًا.

      برنامج معدّ مسبقًا لمشروبات الفاكهة

      برنامج معدّ مسبقًا لمشروبات الفاكهة

      برنامج معدّ مسبقًا لمشروبات الفاكهة لتسهيل تحضير مشروبات الفاكهة في المنزل.

      دورق خلاط قابل للغسل في الجلاية

      دورق خلاط قابل للغسل في الجلاية

      يمكن وضع كل القطع القابلة للفك من خلاط Philips في الجلاية، باستثناء وحدة الشفرة التي يمكن غسلها بسهولة. ويمكن مسح القاعدة لتنظيفها إذا لزم الأمر.

      شفرات يمكن فكّها لعملية تشطيف سهلة

      شفرات يمكن فكّها لعملية تشطيف سهلة

      لتنظيف شفرات الخلاط، ما عليك سوى إزالتها من دورق الخلاط وتشطيفها، إلا أنه لا يمكنك تنظيف الشفرات في الجلاية، وذلك للحفاظ على حدّتها.

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • المواصفات العامّة

        ميزات المنتج
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • مخزن لسلك الطاقة
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • شاشة عرض LED
        • إعداد سرعة نبضي
        • سرعات متعددة
        • ضوء تشغيل الطاقة

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        سعة الدورق
        1.8  لتر
        الطاقة
        1400  واط
        عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
        35000  عدد الدورات بالدقيقة
        فولتية
        200-230  فولت

      • اللون الخارجي

        دورق مواد
        الزجاج
        مواد الهيكل الرئيسي
        معدنية

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          • اختبار مستقل في المختبر مقارنة بـ Avance HR2195 من Philips
          • تم إجراء الاختبار من قبل وكالة بحث للمستهلكين المستقلين، من بين 100 مستهلك بالاستناد إلى اختبار في المنزل لمدة 4 أسابيع في ألمانيا وكوريا