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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    مجموعة Avance خلاط

    HR3652/01

    خلط أنعم بنسبة 50%*

    استمتع بمشروبات أنعم ونتائج خلط بالنكهة والقوام المطلوبَين بفضل تقنية ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد وقدرة 1400 واط ومستويات سرعة تصل إلى 35000 دورة في الدقيقة. مثبّت لقدرته على تشجيع المستخدمين على استهلاك كمية أكبر من الفاكهة والخضار في نظامهم الغذائي.

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    مجموعة Avance خلاط

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    يشجّع 80% من المستخدمين على استهلاك كمية أكبر من الفاكهة والخضار*

    • 1400 واط
    • تقنية Problend 6 الثلاثية الأبعاد
    • دورق زجاجي بسعة 2 لتر
    محرك قوي بقدرة 1400واط لخلطات أنعم

    محرك قوي بقدرة 1400واط لخلطات أنعم

    خلط أقوى للفواكه والخضروات بفضل محركنا بقدرة 1400 واط.

    تقنية الخلط المتقدّمة ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد

    تقنية الخلط المتقدّمة ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد

    طوّرنا تقنية ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد لضمان خلط دقيق لكل المكوّنات في العصير، بحيث تتحرّر العناصر الغذائية الموجودة في الفواكه والخضروات والمكسرات من البنية الخلوية ما يسهل امتصاصها في الجسم.

    سرعة تصل إلى 35000 دورة بالدقيقة

    سرعة تصل إلى 35000 دورة بالدقيقة

    سرعة 35000 دورة بالدقيقة لخلط رائع وعصير صحي

    دورق زجاجي كبير لتحضير عصائر يمكنك مشاركتها

    دورق زجاجي كبير لتحضير عصائر يمكنك مشاركتها

    يتميز الدورق الكبير سعة لترين بسعة تشغيلية تبلغ 1,8 لترات لخلط مشروبات الفاكهة اللذيذة ومشاركتها مع كل أفراد العائلة أو الاحتفاظ بها لوقت لاحق.

    وضع يدوي بسرعات متعددة

    وضع يدوي بسرعات متعددة

    من الخلط اللطيف للفاكهة الناعمة، إلى دفقات قوة لخلط الفاكهة والخضار الأكثر قساوة. أنت حدّد ما تريده مع خيارات السرعة اليدوية المتعددة.

    برنامج مسبق الضبط لتحضير العصائر

    برنامج مسبق الضبط لتحضير العصائر

    برنامج مسبق الضبط لتحضير العصائر بسهولة في المنزل.

    دورق الخلاط قابل للغسل

    دورق الخلاط قابل للغسل

    يمكن وضع كل القطع القابلة للفك من خلاط Philips في الجلاية، باستثناء وحدة الشفرة التي يمكن غسلها بسهولة. ويمكن مسح القاعدة لتنظيفها إذا لزم الأمر.

    شفرات قابلة للفصل لتوفير تشطيف سهل

    شفرات قابلة للفصل لتوفير تشطيف سهل

    لتنظيف شفرات الخلاط، ما عليك سوى فصلها عن الوعاء وتشطيفها. مع ذلك، لا يمكن غسل الشفرات في الجلاية، وذلك للحفاظ على حدّتها.

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1400  W
      الفولتية
      200-230  V
      سعة الدورق
      1,8  l
      عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
      35000  rpm

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      • شاشة LED
      • إعداد سرعة نبضي
      • سرعات متعددة
      • ضوء تشغيل الطاقة

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      معدن
      مادة الدورق
      الزجاج

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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    • تم إجراء الاختبار من قبل وكالة بحث للمستهلكين المستقلين، من بين 100 مستهلك بالاستناد إلى اختبار في المنزل لمدة 4 أسابيع في ألمانيا وكوريا
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