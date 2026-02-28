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جميع السلاسل

  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة
  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة
  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة
  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة
  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة
  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة
  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة
  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة
  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة
  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة
  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة
  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة
  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة
  • قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة

تم إيقافه

المجموعة اليوميةخلاط Daily Collection من Philips

HR3704/11

قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة

يسهّل الخلاط الجديد من مجموعة Daily الذي نقدّمه عملية الخَبز للحصول على نتائج سريعة وشهية في كل مرة. يمكنك تحضير خلطات قوالب الحلوى والمخيض بطريقة أسرع لغاية 20%*. استمتع بعملية خلط سهلة ومن دون معاناة بفضل التصميم الخفيف الوزن والمريح.

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وزن خفيف وسرعة أعلى مع أدوات خفق على شكل قمع

قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة

  • 280 واط

  • 5 إعدادات للسرعة وسرعة قصوى

  • أدوات الخفق السلكية وخفاقات العجين

  • خفيفة الوزن

أدوات خفق على شكل قمع تعمل بطريقة أسرع لغاية 20%*

إن أدوات الخفق على شكل قمع أسرع بنسبة تصل إلى 20%*، فتغطي مساحة أكبر في وقت أقل، مع إدخال الهواء في المخيض للحصول على قوام ناعم وهش.

موتور قوي بقدرة 280 واط

5 إعدادات للسرعة وسرعة قصوى، لكل مهمة طهو

5 إعدادات للسرعة وسرعة قصوى، لكل مهمة طهو

تتوفر مجموعة من 5 إعدادات للسرعة، لاختيار الإعداد المناسب لكل مهمة.

المواصفات التقنية

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  1. خفق 4 زلال بيض مقارنة بالآلة السابقة