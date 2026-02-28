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HR3704/11
قوالب حلوى هشة ومخيض طري، بسهولة تامة
يسهّل الخلاط الجديد من مجموعة Daily الذي نقدّمه عملية الخَبز للحصول على نتائج سريعة وشهية في كل مرة. يمكنك تحضير خلطات قوالب الحلوى والمخيض بطريقة أسرع لغاية 20%*. استمتع بعملية خلط سهلة ومن دون معاناة بفضل التصميم الخفيف الوزن والمريح.
280 واط
5 إعدادات للسرعة وسرعة قصوى
أدوات الخفق السلكية وخفاقات العجين
خفيفة الوزن
إن أدوات الخفق على شكل قمع أسرع بنسبة تصل إلى 20%*، فتغطي مساحة أكبر في وقت أقل، مع إدخال الهواء في المخيض للحصول على قوام ناعم وهش.
تتوفر مجموعة من 5 إعدادات للسرعة، لاختيار الإعداد المناسب لكل مهمة.
المراجعات
خفق 4 زلال بيض مقارنة بالآلة السابقة