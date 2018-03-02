HR3752/01
الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم*
استمتع بمشروب صحي طوال اليوم بفضل الخلاط الذي نقدّمه بتقنية شفط الهواء. في حال كنت تريد التنقل، استخدم الخلاط لاصطحاب الوجبات الخفيفة الصحية معك، وهي تبقى طازجة ولذيذة تمامًا مثل وقت تحضيرها.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اختر من بين 3 برامج: عصائر بشفط الهواء والنبض وسحق الثلج. يمكنك إعداد أي عصير تفضله.
وعاء التريتان مصنوع من البوليستر المشترك وهو أخف وزنًا من الوعاء الزجاجي. لا تصدر منه رائحة ولا تبقى عليه أي بقع، فيشكّل بالتالي البيئة المثالية لعصيرك المفضل.
من الخلط اللطيف للفاكهة الناعمة، إلى دفقات قوة لخلط الفاكهة والخضار الأكثر قساوة. أنت حدّد ما تريده مع خيارات السرعة اليدوية المتعددة.
خلط أقوى للفواكه والخضروات بفضل محركنا بقدرة 1400 واط.
طوّرنا تقنية ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد لضمان خلط دقيق لكل المكوّنات في العصير، بحيث تتحرّر العناصر الغذائية الموجودة في الفواكه والخضروات والمكسرات من البنية الخلوية ما يسهل امتصاصها في الجسم.
سرعة 35000 دورة بالدقيقة لخلط رائع وعصير صحي
يمكن وضع كل القطع القابلة للفك من خلاط Philips في الجلاية، باستثناء وحدة الشفرة التي يمكن غسلها بسهولة. ويمكن مسح القاعدة لتنظيفها إذا لزم الأمر.
لتنظيف شفرات الخلاط، ما عليك سوى فصلها عن الوعاء وشطفها. مع ذلك، لا يمكن غسل الشفرات في الجلاية، وذلك للحفاظ على حدّتها.
ضغطة واحدة للبرامج المعدة مسبقًا بما في ذلك شفط الهواء وسحق الثلج والخلط بشفط الهواء + العصير
يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.
تقنية شفط الهواء تسحب الأكسجين من الوعاء قبل الخلط. تظهر النتائج في المزيج النهائي: فقاعات أقل ورغوة أقل وانفصال أقل للعصير. يبقى العصير طازجًا لفترة أطول.
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