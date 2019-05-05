جهاز متكامل: عجن وخفق وبشر وتقطيع إلى شرائح وطحن وعصر

مع أكثر من 30 وظيفة، لا حدود لما يمكنك تحضيره: بدءًا من وجبات الطعام والخبز ووصولاً إلى الصلصات وحبوب القهوة المطحونة والعصائر وغيرها الكثير. استخدم الملحقات عالية الجودة ومتعددة الوظائف لتقطيع المكونات وهرسها وفرمها (الشفرة على شكل حرف S)، أو لتقطيعها إلى شرائح وبشرها (القرص 2 في 1). حضّر كل ما تشتهيه!