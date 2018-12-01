HR7627/01
تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
تتميّز مجموعة أجهزة تحضير الطعام Daily collection من Philips بتصميم صغير يتضمن وعاءً بسعة 2.1 لتر ومجموعة متنوعة من الملحقات العالية الأداء. لم يكن تحضير أطيب المأكولات المنزلية يومًا بهذه السهولة!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.
تأتي المجموعة الجديدة من أجهزة تحضير الطعام للاستعمال اليومي من Philips مع أنبوب تغذية أكبر 40% من ذلك الموجود في الطراز HR7625، ما يوفر وقتًا عند تقطيع الخضار والفاكهة مسبقًا.
يوفر جهاز تحضير الطعام هذا من Philips محركًا قويًا جداً يمنح القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.
يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 ليترًا (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء دفعة واحدة.
يمكن وضع كافة قطع ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips على الرفّ العلوي في آلة غسل الصحون لتنظيف أسهل.
الأداة المثالية للخفق السريع أو البطيء وتحويل البيض إلى مستحلب أو قشدة مخفوقة. للحصول على أفضل زيادة للحجم والنفش، استخدم إعداد السرعة الخفيفة. لم يكن تحضير الحلويات اللذيذة أو المايونيز يوماً بهذه السهولة!
ما عليك إلا تحديد القرص المناسب من أقراص الفولاذ الذي لا يصدأ لتحضير المكوّنات المفضلة لديك ثم اضغطي عليه لوضعه على حامل القرص. تم اختبار الأداء لتوفير أفضل نتائج لتقطيع الطعام بأحجام مختلفة.
تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!
على عكس أجهزة تحضير الطعام الرخيصة، إن جهاز تحضير الطعام هذا من Philips غير مزوّد بعمود داخلي في وسط الوعاء. هذا يعني أن الحساء والسوائل الأخرى لن تتسرب من منتصف الوعاء ما يحفظ نظافة كل من جهاز تحضير الطعام ومنضدة المطبخ! حتى أنه يسهّل عملية تجميع أداة المطبخ - ببساطة اضغطي على حامل الأداة في مكانه داخل الوعاء واتبعي الوصلات المضمنة التي تناسب الشكل.
شفرة على شكل S حادة وقوية من الفولاذ الذي لا يصدأ لتقطيع الخضار مثل البصل في وقت قصير. يمكن أيضًا استخدامها لمكوّنات أخرى مثل القلوبات أو اللحوم أو حتى لصنع العجينة من أجل قشرة الفطيرة
مواصفات التصميم
الملحقات
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.