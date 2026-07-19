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HR7633/80
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ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
يتميز جهاز تحضير الطعام من Philips بأنه متعدد الاستعمالات ولا يحتل مساحة كبيرة ويوفر الوقت، لمعالجة كل المشكلات في المطبخ. بفضل هذا الجهاز الواحد، يمكنك إنجاز أكثر من 25 مهمة مختلفة بسرعة أكبر من الوقت الذي تستغرقه عادة. ما عليك سوى الخفق والمزج والتقطيع
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