مخبوزات مثالية من المرة الأولى

ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي مع آلة المطبخ من Philips. حضّر عجينة احترافية في 3 دقائق فقط.* استوحِ الأفكار من مئات الوصفات في تطبيق NutriU، بدءًا من الخبز ووصولاً إلى قوالب الحلوى، واخبز مثل الاحترافيين من المرة الأولى. إكتشف كلّ المميزات