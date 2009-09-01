NIVEA
ملطف حلاقة HS800/04
NIVEA ملطف حلاقة HS800/04
ملطّف للحلاقة مرطّب
لفئة Philips NIVEA FOR MEN HS8000 فقط
نظام تفريغ ملطف NIVEA FOR MEN
يتم تفريغ ملطف الحلاقة المرطّب NIVEA FOR MEN مباشرةً على بشرتك
نظام إعادة تعبئة العلبة المضمّنة
قم ببساطة بضخ ملطف الحلاقة NIVEA FOR MEN من علبة إعادة التعبئة مباشرةً في آلة الحلاقة Philips NIVEA FOR MEN.
المواصفات التقنية
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الملحقات
- علبة إعادة تعبئة مكيّف الحلاقة
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للمجموعة 8000 من آلات الحلاقة Nivea for Men
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