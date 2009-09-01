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  • ملطّف للحلاقة مرطّب ملطّف للحلاقة مرطّب ملطّف للحلاقة مرطّب

    NIVEA ملطف حلاقة

    HS800/04

    ملطّف للحلاقة مرطّب

    ملطّف حلاقة مرطّب لآلة حلاقة NIVEA FOR MEN من Philips.تتميز التركيبة بغناها بالبابونج والفيتامينات التي تنعّم بشرتك وتعطيك مظهرًا صحيًا.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    NIVEA ملطف حلاقة

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    ملطّف للحلاقة مرطّب

    لفئة Philips NIVEA FOR MEN HS8000 فقط

    • مع Natural MICRO tec
    نظام تفريغ ملطف NIVEA FOR MEN

    نظام تفريغ ملطف NIVEA FOR MEN

    يتم تفريغ ملطف الحلاقة المرطّب NIVEA FOR MEN مباشرةً على بشرتك

    نظام إعادة تعبئة العلبة المضمّنة

    نظام إعادة تعبئة العلبة المضمّنة

    قم ببساطة بضخ ملطف الحلاقة NIVEA FOR MEN من علبة إعادة التعبئة مباشرةً في آلة الحلاقة Philips NIVEA FOR MEN.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      علبة إعادة تعبئة مكيّف الحلاقة
      للمجموعة 8000 من آلات الحلاقة Nivea for Men
    Badge-D2C

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