HX3333/23
تنظيف فعّال بالخيط في 60 ثانية فقط*
يتميز جهاز Sonicare Flosser من Philips الصغير الحجم بالسرعة والفعالية، وبأنه جاهز للاستخدام في أي مكان. يزيل الـ Flosser حتى 99,9% من البلاك* بين الأسنان وعلى طول خط اللثة في 60 ثانية فقط.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يضمّ تصميم Flosser الصغير الحجم على خزان قابل للطي، ما يسهّل وضعه جانبًا أو تعبئته لرحلتك القادمة. يتسع الخزان حتى 200 مل من الماء، وهي كمية كافية لجلسة تنظيف كاملة لمدة 60 ثانية.
خصص كل جلسة حسب احتياجاتك مع ثلاثة أوضاع لتنظيف الأسنان بالخيط: النبض لتدليك وتحفيز اللثة، التنظيف للاستخدام اليومي، والحساس للمسة لطيفة إضافية في روتينك اليومي.
يأتي Flosser مع فوهتين لإزالة حتى 99,9% من البلاك في المناطق المعالجة. تمنح الفوهة N1 القياسية تنظيفًا قويًا بين الأسنان، فيما تم تصميم الفوهة N2 المريحة، برأسها الناعم، للثة الحساسة. يمكن تدوير كل فوهة 360 درجة لمساعدتك في تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها، مثل الجزء الخلفي من الفم.
مع مؤقت من 15 ثانية، سيوقف Flosser مؤقتًا تدفق الماء ليُعلمك بموعد الانتقال إلى الربع التالي. يمنح فمك بالكامل الوقت الملائم لتنظيف الأسنان بالخيط في كل مرة.
مع عملية شحن تدوم حتى 14 يومًا، يعتبر Flosser الصغير الحجم عمليًا جدًا أثناء التنقل. يمكنك شحنه بسهولة في المنزل قبل الرحلة، أو إعادة شحنه أثناء التنقل باستخدام كابل الشحن USB-A.
يتمتع Flosser صغير الحجم بتصنيف مقاومة للماء IPX7، ما يجعله مناسبًا تمامًا للاستخدام في الحمام.
استفد إلى أقصى حد من التصميم الذكي عن طريق وضع الفوهة في القناة أعلى Flosser عند عدم الاستخدام. تعمل القناة أيضًا كفتحة لتعبئة الماء.
يمكنك تعبئة خزان الماء بسهولة بطريقتين: إما إزالة الخزان وملؤه كالكوب، وهي طريقة مثالية متى كان فارغًا، أو إعادة تعبئته باستخدام فتحة التعبئة القريبة من الفوهة.
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
الأداء
العناصر المضمنة
الأوضاع
الفوائد الصحية
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