تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

تدفع اهتزازات الشعيرات القوية الحبيبات الدقيقة بعمق بين الأسنان وعلى طول اخط اللثة لتجربة منعشة. ستحصل على ما يساوي شهرَين من تنظيف الأسنان اليدوي في غضون دقيقتَين فقط.** 31000 تمريرة فرشاة في الدقيقة لتنظيف أسنانك بلطف والقضاء على البلاك وتنظيفه، فتستمتع بتنظيف يومي استثنائي.