استخدام آمن ولطيف

تمنحك فرشاة الأسنان Sonicare تنظيفًا دقيقًا من دون أن تكون قاسية على أسنانك ولثتك. تقدّم الاهتزازات الصوتية القوية واللطيفة في آن عملية تنظيف استثنائية وهي لطيفة على أسنانك ولثتك في الوقت نفسه.