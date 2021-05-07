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  • تخلّص من فرشاة الأسنان اليدوية ورحّب بتقنية الاهتزازات الصوتية. تخلّص من فرشاة الأسنان اليدوية ورحّب بتقنية الاهتزازات الصوتية. تخلّص من فرشاة الأسنان اليدوية ورحّب بتقنية الاهتزازات الصوتية.

    Philips Sonicare 2100 Series فرشاة أسنان كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX3651/12

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تخلّص من فرشاة الأسنان اليدوية ورحّب بتقنية الاهتزازات الصوتية.

    بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية وحركة فرشاة الأسنان التي نقدّمها، تتم إزالة البلاك بلطف وبشكل أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية حتى 3 مرات*.

    إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare 2100 Series فرشاة أسنان كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    مراجعة كل الفئة 2000

    تخلّص من فرشاة الأسنان اليدوية ورحّب بتقنية الاهتزازات الصوتية.

    لإزالة البلاك بشكل أفضل حتى 3 مرات*

    • تقنية الاهتزازات الصوتية
    • QuadPacer وSmarTimer
    • تصميم مريح
    • بطارية تدوم لمدة 14 يومًا
    تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

    تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

    تدفع اهتزازات الشعيرات القوية الحبيبات الدقيقة بعمق بين الأسنان وعلى طول خط اللثة لتجربة منعشة. ستحصل على ما يساوي شهرَين من تنظيف الأسنان اليدوي في غضون دقيقتَين فقط.** 31000 تمريرة فرشاة في الدقيقة لتنظيف أسنانك بلطف والقضاء على البلاك، بحيث تستمتع بتنظيف يومي استثنائي.

    إزالة البلاك بشكل أفضل بـ 3 مرات مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية*

    إزالة البلاك بشكل أفضل بـ 3 مرات مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية*

    تم إثبات قدرة فرشاة الأسنان Sonicare مع تقنية الاهتزازات الصوتية المتطورة سريريًا على إزالة البلاك بشكل أفضل بـ 3 مرات* مقارنة بفرشاة أسنان يدوية. وهي تزيل البلاك من أسنانك وعلى طول خط اللثة وتحمي لثتك في الوقت نفسه.

    استخدام آمن ولطيف

    استخدام آمن ولطيف

    تمنحك فرشاة الأسنان Sonicare تنظيفًا دقيقًا من دون أن تكون قاسية على أسنانك ولثتك. تقدّم الاهتزازات الصوتية القوية واللطيفة في آن عملية تنظيف استثنائية وهي لطيفة على أسنانك ولثتك في الوقت نفسه.

    حسّن تجربة تنظيف الأسنان بفضل SmarTimer وQuadPacer

    حسّن تجربة تنظيف الأسنان بفضل SmarTimer وQuadPacer

    بفضل SmarTimer لمدة دقيقتَين وQuadPacer لمدة 30 ثانية، ستستمتع بتجربة موجّهة لتنظيف أسنانك للمدة الموصى بها في كل مناطق الفم، وذلك لضمان عملية تنظيف كاملة.

    تصميم مريح لسهولة الإمساك بفرشاة الأسنان واستخدامها

    تصميم مريح لسهولة الإمساك بفرشاة الأسنان واستخدامها

    تصميم رفيع وخفيف ومريح لسهولة الإمساك بفرشاة الأسنان واستخدامها لتزويدك بعملية تنظيف رائعة من دون أي مجهود.

    بطارية تدوم طويلاً لمدة 14 يومًا

    بطارية تدوم طويلاً لمدة 14 يومًا

    بطارية تدوم لغاية 14 يومًا لتتمكّن من استخدامها لفترة طويلة من دون الحاجة إلى شحنها.

    بدء استخدام سهل لانتقال سهل

    بدء استخدام سهل لانتقال سهل

    يمنحك برنامج بدء الاستخدام السهل خيار زيادة قوة تنظيف الأسنان بصورة تدريجية ولطيفة في أول 14 مرة تستخدم فيها فرشاة أسنانك الجديدة.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      DC5V

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      14 يومًا*****
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      استهلاك الطاقة
      وضع الاستعداد مع إنطفاء شاشة العرض <0,5 واط

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أزرق فاتح

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      المقبض
      تصميم مريح

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      السلسلة 2100 (عدد 1)
      رأس الفرشاة
      C1 ProResults واحد بحجم قياسي
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الأداء
      لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 3 مرات*
      السرعة
      حتى 31000 تمريرة في الدقيقة
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer

    • الأوضاع

      التنظيف
      لتنظيف يومي استثنائي

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    • مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية لأسنان ولثة صحية أكثر
    • قد تختلف النتائج الفردية
    • * بيانات على الملف
    • **** بالاستناد إلى فترَتي تنظيف لمدة دقيقتين يوميًا في الوضع القياسي
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