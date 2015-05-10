سيتم تنبيهك في حال كنت تضغط بشكل مفرط

قد لا تلاحظ أنك تضغط بشكل مفرط على أسنانك عند تنظيفها، ولكن فرشاة FlexCare Platinum ستنتبه إلى هذا التفصيل. إذا كنت تضغط بشكل مفرط، فسيهتز المقبض برفق لتنبيهك. يهدف ذلك إلى تذكيرك بتخفيف الضغط والسماح لرأس الفرشاة بتنظيف الأسنان. يعتبر 7 من أصل 10 أشخاص أن هذه الميزة قد ساعدتهم على تنظيف أسنانهم بشكل أفضل.