HX9913/17
أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة
أفضل عملية تبييض من Philips Sonicare في فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر أناقة بتقنية الاهتزازات الصوتية. ابدأ باستخدام Sonicare من Philips.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كن على ثقة أنك تحصل على أعمق تنظيف ممكن مع رأس الفرشاة C3 Premium Plaque Control. صُممت الشعيرات الناعمة والمرنة لتتبع منحنيات أسنانك، لتزويدك ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات** ولإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
صُمم رأس الفرشاة C3 Premium Plaque Control ليقدّم لك أعمق عملية تنظيف على الإطلاق. تتبع الجوانب والشعيرات المرنة منحنيات أسنانك بشكل مثالي، لتزويدك بمستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات والمساعدة في استهداف البقع التي يصعب الوصول إليها*.
تقدّم لك DiamondClean 9000 التوجيهات اللازمة لتحسين عادات تنظيف الأسنان الصحية والحفاظ عليها إلى حين زيارة طبيب الأسنان المقبلة. تُعلمك المستشعرات الذكية والمضمّنة عند ممارسة ضغط مفرط، وسيساعدك تقرير التقدّم المخصص في البقاء على المسار الصحيح لمعرفة مدى تحسّنك مع الوقت، من خلال توصيل فرشاة الأسنان بتطبيق Sonicare.
تأتي DiamondClean 9000 مع أوضاع Clean وWhite+ وGum Health وDeep Clean+ لتلبية احتياجات تنظيف الأسنان الخاصة بك. تم تخصيص وضع Clean لتنظيف يومي استثنائي، ووضع White+ لإزالة البقع، ووضع Gum Health لعملية تنظيف لطيفة وفعالة على اللثة، ووضع Deep Clean+ لتنظيف عميق ومنعش. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك إعدادات القوة الثلاثة باختيار إعداد مرتفع لتعزيز التنظيف وإعداد منخفض للفم الأكثر حساسية.
تضمن رؤوس الفرشاة الذكية أنك تستخدم الوضع ومستوى القوة المناسبَين للحصول على أفضل عملية تنظيف ممكنة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم رأس الفرشاة W3 Premium White، فستقوم تقنية BrushSync الخاصة بـ DiamondClean 9000 بمزامنة رأس الفرشاة تلقائيًا مع وضع White+ للمساعدة في تبييض أسنانك.
قد لا تلاحظ أنك تضغط بشكل مفرط على أسنانك عند تنظيفها، ولكن فرشاة DiamondClean 9000 ستنتبه إلى هذا التفصيل. إذا كان عليك تخفيف الضغط، فستصدر فرشاة الأسنان صوتًا نابضًا لتذكيرك بالسماح لرأس الفرشاة بتنظيف أسنانك. يعتبر 7 من أصل 10 أشخاص أن هذه الميزة قد ساعدتهم في تنظيف أسنانهم بالفرشاة بشكل أفضل.
تتعرّض كل رؤوس الفرشاة إلى التلف مع مرور الوقت، لذا عليك مراقبة أدائها للتأكد من الحصول على تنظيف جيد. تقوم تقنية BrushSync التي نقدّمها بتتبع المدة التي استخدمت فيها رأس الفرشاة الحالي والقوة التي كنت تنظف أسنانك بها. تذكّرك تقنية BrushSync الموجودة على المقبض باستبدال رأس الفرشاة، وتُعلمك عندما يحين الوقت لذلك من خلال إشارة صوتية.
ستدوم DiamondClean 9000 لغاية أسبوعَين بعد عملية شحن واحدة واستخدام عادي.
الاتصالية
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
التوافق
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
تقنية المستشعر الذكي
دعم البرنامج
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