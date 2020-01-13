سيتم تنبيهك عند الضغط بشكل مفرط

قد لا تلاحظ أنك تضغط بشكل مفرط على أسنانك عند تنظيفها، ولكن فرشاة DiamondClean 9000 ستنتبه إلى هذا التفصيل. إذا كان عليك تخفيف الضغط، فستصدر فرشاة الأسنان صوتًا نابضًا لتذكيرك بالسماح لرأس الفرشاة بتنظيف أسنانك. يعتبر 7 من أصل 10 أشخاص أن هذه الميزة قد ساعدتهم في تنظيف أسنانهم بالفرشاة بشكل أفضل.