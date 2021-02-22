اختر تجربة التنظيف المثالية

حسّن روتين العناية بالفم مع 15 إعدادًا لتنظيف الأسنان بالفرشاة. سواء أكنت تبحث عن تنظيف عميق أم تركيز معيّن، يمكنك الحصول على ما تريده مع فرشاة الأسنان الكهربائية هذه. اختر من بين خمسة أوضاع هي: Clean (تنظيف) وWhite+‎ (أبيض+) وGum Health (صحة اللثة) وDeep Clean (تنظيف عميق) وSensitive (الأسنان الحساسة)، واضبط الفرشاة على مستوى قوة واحد من بين ثلاثة مستويات للحصول على تنظيف مخصص. ما عليك سوى فتح التطبيق واختيار تفضيلاتك وترك فرشاة الأسنان تقوم بما تبقى.