تمتع بالقدرة الكاملة لمرات ومرات

يمكن إعادة تزويد بطارية هيدريد معدن النيكل بالطاقة كليًا لما يصل إلى 1000 مرة بدون الحاجة إلى تفريغها قبل الشحن. ويسمح لك هذا الأمر باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن بشكل أفضل وأسهل.