45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لثماني ساعات

ستتمكن من تشغيل الآلة لأكثر من 45 دقيقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة تقريبًا، بعد شحن لثماني ساعات. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.