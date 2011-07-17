فعال بلا عناء

أظهرت دراساتنا السريريّة انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر عند استخدام الجهاز مرة كل أسبوعين مع تكرار الجلسات العلاجية مرتين ويتم تحقيق نتائج مثالية للتخلص نهائيًا من الشعر من خلال تطبيق الجلسات العلاجية لأربع أو خمس مرات. وللحفاظ على هذه النتائج، ما عليكِ سوى تكرار الجلسات العلاجية كل أربعة أو ستة أسابيع. وقد تختلف الفترة الزمنية الفاصلة بين الجلسات العلاجية وفقاً لمعدل نمو الشعر لدى كل فرد.