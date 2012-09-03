الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

VisaPure Essential

جهاز تنظيف الوجه

SC5275/10
التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
  • بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة
    -{discount-value}

    VisaPure Essential جهاز تنظيف الوجه

    SC5275/10
    التصنيف الإجمالي / 5
    2 الجوائز

    بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة

    تقدّم VisaPure Essential من Philips تقنية جديدة للعناية بالوجه لتحسين عملية التنظيف اليومي للبشرة من دون جهد إضافي. إنها توفّر طريقة لطيفة للحفاظ على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة. إكتشف كلّ المميزات

    VisaPure Essential جهاز تنظيف الوجه

    بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة

    تقدّم VisaPure Essential من Philips تقنية جديدة للعناية بالوجه لتحسين عملية التنظيف اليومي للبشرة من دون جهد إضافي. إنها توفّر طريقة لطيفة للحفاظ على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة. إكتشف كلّ المميزات

    بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة

    تقدّم VisaPure Essential من Philips تقنية جديدة للعناية بالوجه لتحسين عملية التنظيف اليومي للبشرة من دون جهد إضافي. إنها توفّر طريقة لطيفة للحفاظ على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة. إكتشف كلّ المميزات

    VisaPure Essential جهاز تنظيف الوجه

    بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة

    تقدّم VisaPure Essential من Philips تقنية جديدة للعناية بالوجه لتحسين عملية التنظيف اليومي للبشرة من دون جهد إضافي. إنها توفّر طريقة لطيفة للحفاظ على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل تنظيف بشرة الوجه

      بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة

      تنظيف أفضل بـ 10 مرات*

      • تقنية DualMotion
      • تنظيف
      • رأسان لفرشاة التنظيف وحقيبة صغيرة
      • إعدادان للقوة
      تنظيف أفضل بـ 10 مرات للحصول على بشرة نظيفة وناعمة

      تنظيف أفضل بـ 10 مرات للحصول على بشرة نظيفة وناعمة

      تقدّم VisaPure Essential من Philips تقنية جديدة لتحسين عملية التنظيف اليومي للبشرة من دون جهد إضافي. وهي توفّر طريقة سهلة للحفاظ على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة.

      مزيج فريد بين الدوران والاهتزاز

      مزيج فريد بين الدوران والاهتزاز

      تدور الفرشاة وتهتز. تؤدي حركة النبض العمودي إلى تفتيت الشوائب السطحية بما فيها الأوساخ وخلايا الجلد الميتة وبقايا مستحضرات التجميل. أمّا حركة التدوير فتزيل الشوائب لتوفير نظافة عميقة للبشرة. وتمنحك حركة الشعيرات المتناغمة نظافة مريحة وعميقة.

      برنامج (مؤقت) لمدة دقيقة واحدة لمنطقة الوجه كلها.

      برنامج (مؤقت) لمدة دقيقة واحدة لمنطقة الوجه كلها.

      يمكن تقسيم الوجه إلى مناطق مختلفة. يمكّنك المؤقت الذكي لمنطقة البشرة من معرفة الوقت المناسب للانتقال إلى منطقة البشرة التالية، من خلال إيقاف مؤقت وجيز. ويتوقف الجهاز تلقائيًا بعد إكمال برنامج تنظيف الوجه الكامل والذي يدوم لمدة دقيقة واحدة.

      إعدادان للقوة: تنظيف لطيف وتنظيف عميق

      إعدادان للقوة: تنظيف لطيف وتنظيف عميق

      يمكنك اختيار من بين إعدادَين للقوة مع كل رأس فرشاة تستخدمه، وذلك بالاستناد إلى تفضيلاتك الشخصية. حدد الخيار 1 إذا أردت الحصول على علاج متوسط ولطيف، والإعداد 2 لعلاج أكثر قوة.

      يمكن استخدام فرشاة VisaPure Essential من Philips أثناء الاستحمام

      يمكن استخدام فرشاة VisaPure Essential من Philips أثناء الاستحمام

      تتميّز فرشاة VisaPure Essential من Philips بأنها مقاومة للمياه ويمكن استخدامها بسهولة أثناء الاستحمام.

      يعمل الحامل على شحن فرشاة VisaPure Essential من Philips عندما يكون موصولاً بالكهرباء

      يعمل الحامل على شحن فرشاة VisaPure Essential من Philips عندما يكون موصولاً بالكهرباء

      يتميز الحامل بتصميم أنيق يتناسب مع التصميم الرائع لفرشاة VisaPure Essential من Philips. فهو يحمل الفرشاة ويحتل مساحة صغيرة ويتيح تجفيف الفرشاة المُستخدمة بالهواء الطبيعي. وعند توصيله بالكهرباء يشحن الجهاز بالكامل في غضون 6 ساعات.

      مصمم بطريقة مثالية لتوفير نظافة فائقة

      مصمم بطريقة مثالية لتوفير نظافة فائقة

      تتميّز كل رؤوس فرشاة VisaPure التي نقدّمها بشعيرات مصنوعة من النايلون الدقيق، وهي مادة تم اختيارها بشكل خاص. يساعد ذلك في ضمان سهولة تنظيف رؤوس الفرشاة إلى حد كبير والحفاظ عليها بحالة جيدة.

      يزيد من نسبة امتصاص منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك

      باستخدام VisaPure Essential، يمكنك إزالة المزيد من بقايا مستحضرات التجميل وخلايا البشرة الميتة والباهتة عند التنظيف. فبفضل تأثير التنظيف العميق، تمتص البشرة منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك، مثل الكريمات والسيروم والخلاصات، بشكل أفضل.

      يسهل تنظيف الرؤوس بالمياه الدافئة والصابون

      إن رؤوس الفرشاة سهلة التنظيف، إذ يمكن تنظيفها في المغسلة بالمياه الدافئة والصابون.

      المواصفات التقنية

      • الفوائد

        تنظيف البشرة
        فعالية أكبر بـ 10 أضعاف من التنظيف باليدين*
        الامتصاص
        تحسن قدرة بشرتك على امتصاص منتجات العناية بالبشرة
        دوران الأوعية الدقيقة
        تحسن دوران الأوعية الدقيقة لبشرة أكثر إشراقًا

      • المواصفات التقنية

        تدوير باتجاه واحد
        نعم
        DualMotion
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        مقاومة للماء
        يمكن استخدامه أثناء الاستحمام
        مؤشرات LED
        إعداد القوة، مستوى البطارية منخفض
        مؤشر مستوى البطارية
        رمز للإشارة إلى عمر البطارية
        موقت
        مؤقت لثلاث مناطق من البشرة
        إعدادان للسرعة
        تنظيف ناعم وعميق
        لاسلكي
        لغاية 30 استخدامًا بدون شحن
        الحامل
        حامل للشحن والتخزين
        مقبض
        تصميم مريح

      • المناطق المتاح استخدام الآلة فيها

        الوجه والعنق
        • الوجنتان
        • الصدر
        • الذقن
        • الجبين
        • العنق
        • الأنف

      • العناصر المرفقة

        حقيبة صغيرة للسفر
        نعم
        رؤوس الفرشاة
        • رأس فرشاة للبشرة العادية
        • رأس فرشاة للبشرة الحساسة
        تعليمات الاستخدام
        • دليل البدء السريع
        • دليل المستخدم
        الحامل
        حامل للشحن والتخزين
        محول الطاقة
        محول بجهد 100 - 240 فولت

      • الطاقة

        وقت الشحن
        ست ساعات
        نظام الطاقة
        بطارية قابلة لإعادة الشحن
        وقت التشغيل
        30 استخدامًا لمدة دقيقة واحدة في كل مرة
        فولتية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الجوائز

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند

            • تنظيف فعال أكثر بـ 10 مرات مقارنة مع التنظيف باستخدام اليدَين، إلا أنه لطيف على البشرة بالقدر نفسه. مقارنة مع إزالة مستحضرات التجميل يدويًا.

            ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

            أقر بذلك

            لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.