SCD510/00
طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح
استمتعي براحة بال تامة بفضل جهاز مراقبة الطفل SCD510/00 DECT الجديد من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصاً وآمناً بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك
اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT صوتاً عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت
تتيح وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن التجوال بحرية تامة وبدون أي أسلاك لغاية 24 ساعة قبل إعادة شحنها
يمكّنك من ضبط الصوت ومستوياته بحيث تتمكنين من سماع أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة
يمكنك التنقل بحرية في المنزل وحوله بفضل نطاق تشغيل يمتدّ حتى 300 م
ستعلمك وحدة الأهل الخاصة بجهاز مراقبة الطفل من Philips Avent بانخفاض مستوى الطاقة أو بتواجدك خارج النطاق
كل ما يحتاج إليه طفلك أحياناً هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بضغطة واحدة يمكنك التواصل مع طفلك أينما كنت في المنزل أو حوله
إنارة دافئة تهدّئ طفلك إذا استيقظ في الليل
تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الضجيج في غرفة طفلك، حتى عندما يكون مستوى الصوت مكتوماً
يتيح استخدام المشبك للتثبيت بالحزام التنقل المحسّن في المنزل وحوله
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الملاءمة
الملحقات
الطاقة
المواصفات الفنية
بيانات لوجيستية
مراحل التنمية
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