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  • طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

    Philips Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    SCD510/00

    طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

    استمتعي براحة بال تامة بفضل جهاز مراقبة الطفل SCD510/00 DECT الجديد من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

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    طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

    لا تداخل مع تقنية DECT

    • جهاز DECT لمراقبة الطفل
    تضمن تقنية DECT عدم التداخل

    تضمن تقنية DECT عدم التداخل

    تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصاً وآمناً بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك

    طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

    طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

    اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT صوتاً عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت

    وقت تشغيل يصل لغاية 24 ساعة قبل إعادة الشحن

    وقت تشغيل يصل لغاية 24 ساعة قبل إعادة الشحن

    تتيح وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن التجوال بحرية تامة وبدون أي أسلاك لغاية 24 ساعة قبل إعادة شحنها

    اختيار مستوى الصوت الأفضل للبيئة المحيطة

    اختيار مستوى الصوت الأفضل للبيئة المحيطة

    يمكّنك من ضبط الصوت ومستوياته بحيث تتمكنين من سماع أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة

    نطاق واسع جداً لتنقل حرّ

    نطاق واسع جداً لتنقل حرّ

    يمكنك التنقل بحرية في المنزل وحوله بفضل نطاق تشغيل يمتدّ حتى 300 م

    كوني على يقين أنك على اتصال دائم بطفلك

    كوني على يقين أنك على اتصال دائم بطفلك

    ستعلمك وحدة الأهل الخاصة بجهاز مراقبة الطفل من Philips Avent بانخفاض مستوى الطاقة أو بتواجدك خارج النطاق

    ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

    ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

    كل ما يحتاج إليه طفلك أحياناً هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بضغطة واحدة يمكنك التواصل مع طفلك أينما كنت في المنزل أو حوله

    إنارة دافئة تهدّئ طفلك إذا استيقظ في الليل

    إنارة دافئة تهدّئ طفلك إذا استيقظ في الليل

    إنارة دافئة تهدّئ طفلك إذا استيقظ في الليل

    مصابيح LED للإشارة إلى مستوى الضجيج

    مصابيح LED للإشارة إلى مستوى الضجيج

    تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الضجيج في غرفة طفلك، حتى عندما يكون مستوى الصوت مكتوماً

    مشبك للتثبيت بالحزام لمراقبة الطفل لاسلكياً وبراحة تامة

    مشبك للتثبيت بالحزام لمراقبة الطفل لاسلكياً وبراحة تامة

    يتيح استخدام المشبك للتثبيت بالحزام التنقل المحسّن في المنزل وحوله

    المواصفات التقنية

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تحديد تلقائي للقنوات
      نعم
      نطاق التردد
      تقنية DECT
      عدد القنوات
      120

    • الملاءمة

      تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
      نعم
      إشارة انخفاض مستوى البطارية
      نعم
      تحكمي في مستوى الحساسية
      نعم
      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      أضواء مستوى الصوت
      نعم

    • الملحقات

      مشبك الحزام
      نعم
      البطاريات
      نعم
      محوّل طاقة تيار متردد/مستمر
      نعم
      إرشادات الاستخدام/ دليل المستخدم
      Yes
      دليل البدء السريع
      نعم

    • الطاقة

      فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
      24  ساعة (ساعات)
      مصدر الإمداد بالطاقة
      220 - 240  فولت
      وقت الشحن
      8,0  ساعة (ساعات)
      مصدر الإمداد بالطاقة
      120 V (US)

    • المواصفات الفنية

      نطاق حرارة التشغيل
      10 - 40  درجة مئوية
      نطاق درجة حرارة التخزين
      10 - 40  درجة مئوية

    • بيانات لوجيستية

      أبعاد الصندوق F (العرض × الارتفاع × العمق)
      220 x‏ 156 x‏ 94  ملليمترًا

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الحمل
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر

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