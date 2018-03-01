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    Philips Avent ضمادات ثدي

    SCF155

    راحة وثقة

    تتمتّع ضمادات الثدي SCF155/06 من Philips Avent القابلة للغسل ببطانة قطنية ناعمة ولطيفة بالإضافة إلى طبقة مهمتها امتصاص الرطوبة وإبعادها عن البشرة من خلال طبقة مانعة للتسرب.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent ضمادات ثدي

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    مراجعة كل العناية بالثدي

    راحة وثقة

    ضمادات ثدي فائقة النعومة والامتصاص

    • قابلة للغسل

    ذات نعومة فائقة وقدرة على الامتصاص

    بطانة قادرة على الامتصاص تبعد الرطوبة عن البشرة من خلال طبقة مانعة للتسرب.

    شرائط لاصقة مانعة للانزلاق

    مانعة للانزلاق بفضل الشرائط اللاصقة لإبقاء ضمادات الثدي في مكانها.

    مصممة بالتعاون مع خبير خاص بالرضاعة الطبيعية

    مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.

    صحية

    تم لفها بشكل فردي لنظافة إضافية.

    قابلة لإعادة الاستعمال مع بطانة قطنية ناعمة

    بطانة قطنية ناعمة ولطيفة على البشرة. يمكن غسلها وتجفيفها في الغسالة.

    ناعمة مع شكل بسيط ومخطّط

    تتميز ضمادات الثدي من Philips Avent بشكل مخطط، يجعلها غير مريئة عند ارتداءها تحت الملابس.

    المواصفات التقنية

    • ملمس ناعم ولين

      بطانة قطنية
      نعم

    • تصميم

      مظهر أنثوي
      نعم

    • بلد المنشأ

      الصين
      نعم

    • محتويات العبوة

      كيس غسيل
      1  قطعة
      ضمادة ثدي قابلة للغسل
      6  قطعة

    • الوظائف

      مانع للتسريب
      بطانة قادرة على الامتصاص

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

    • الراحة القصوى

      مانعة للانزلاق
      طبقة دانتيل خارجية

    Badge-D2C

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