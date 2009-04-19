اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء

اسمحي لبشرة طفلك بالتنفس بفضل اللهّاية بانسياب حر للهواء من Philips Avent. يتميّز الوقاء المقوّس بـ 6 فتحات تهوية للحصول على تدفق هواء إضافي، مما يساعد في تقليل تهيّج البشرة. بالإضافة إلى ذلك، تحترم الحلمة التي نقدّمها، القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفم طفلك.